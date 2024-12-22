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Как заработать на дефектах автомобиля: пример на Lada

2:04
Авто

С начала 2024 года владельцы автомобилей Lada подали почти 240 судебных исков против компании "АвтоВАЗ". Основной причиной жалоб стало неудовлетворительное качество машин. Однако эксперты указывают и на другую причину увеличения числа обращений — резкий рост цен на автомобили Lada, который сделал подачу исков более выгодной для владельцев.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Проблемы с качеством автомобилей

Согласно заявлениям истцов, автомобили Lada страдают от множества дефектов. Так, один из владельцев модели Vesta доказал в суде наличие брака в блоке переключателей, коробке передач, электрообогреве лобового стекла и других системах. Кроме того, на кузове его автомобиля обнаружены многочисленные очаги коррозии.

Инсайдеры утверждают, что глава "АвтоВАЗа" назвал рост числа исков проявлением потребительского терроризма. Тем не менее суды продолжают удовлетворять претензии, так как владельцы предоставляют убедительные доказательства заводского брака.

Как работает компенсация

Одной из ключевых причин увеличения числа исков стало выгодное законодательство. Если суд признаёт машину бракованной, производитель обязан не только вернуть её стоимость, но и компенсировать разницу между ценой покупки и текущей рыночной ценой.

Например, если автомобиль Vesta был куплен за 750 тысяч рублей, а сейчас его стоимость выросла до 1,6 миллиона рублей, владелец может получить дополнительные 850 тысяч рублей. Кроме того, "АвтоВАЗ" обязан возместить другие расходы, понесённые владельцем.

Что дальше

Рост числа исков ставит перед "АвтоВАЗом" серьёзные вызовы. Для защиты от дальнейших финансовых потерь компании придётся сосредоточиться на улучшении качества продукции и решении проблем с дефектами, которые становятся основанием для судебных претензий.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение») — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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