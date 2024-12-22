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ТО подорожает с Нового года: что делать, чтобы сэкономить

2:07
Авто

С 1 января 2024 года в России начнут действовать новые тарифы на технический осмотр автомобилей. Цены увеличатся на 7,3-7,5%, что связано с ростом затрат операторов и региональными особенностями экономики. Однако уже известно, в каких регионах ТО обойдётся дороже всего.

Механик на СТО чинит машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Механик на СТО чинит машину

Лидеры и аутсайдеры по стоимости

Самый высокий тариф на техосмотр будет установлен в Амурской области — водителям придётся заплатить 1 500 рублей за одну проверку. В то же время в Кемеровской области и Луганской Народной Республике цены остаются наиболее доступными — менее 1 000 рублей.

В Ненецком автономном округе тариф вырастет на 6,7%, с 1 500 до 1 600 рублей. В Краснодарском крае ожидается увеличение на 7,6%, с 1 450 до 1 560 рублей.

Почему поднимаются цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объясняет, что рост цен связан с необходимостью учёта затрат операторов:

  • повышение зарплат персонала,
  • расходы на оборудование,
  • удорожание коммунальных услуг (электричество, вода, отопление).

Обновлённые тарифы региональные власти обязаны утвердить до 20 декабря 2023 года. Хотя новые цены будут утверждены уже завтра, они вступят в силу только с начала нового года.

Возможность сэкономить

Тем, кто хочет пройти техосмотр по старым тарифам, стоит поторопиться — до конца декабря есть возможность провести процедуру по более низкой цене. Это поможет сэкономить на содержании автомобиля перед увеличением стоимости ТО.

На что направлены изменения

Повышение тарифов направлено на поддержку операторов станций техосмотра. Увеличение цен должно компенсировать возросшие эксплуатационные расходы и обеспечить качество проверок.

Уточнения

Государственный технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) — проверка технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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