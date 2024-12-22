Чем удивит обновлённая версия Lada Niva Travel OFF-ROAD

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Внедорожник Lada Niva Travel снова станет доступен в модификации OFF-ROAD. АвтоВАЗ временно прекратил выпуск этой версии, но уже известно, что она вернётся на конвейер в ближайшем будущем.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lada niva travel

Что отличает версию OFF-ROAD

Главные особенности внедорожной модификации заключаются в её уникальном оснащении:

Шноркель, обеспечивающий защиту двигателя при преодолении водных препятствий.

Внедорожные покрышки для более уверенного движения по пересечённой местности.

Неокрашенный пластиковый обвес, который отличается большей практичностью в сложных условиях.

Потолок с чёрной обивкой, добавляющий автомобилю стильный вид.

В стандартной версии модели накладки на арки и двери окрашены в цвет кузова, тогда как в модификации OFF-ROAD этот элемент выполнен из неокрашенного пластика.

Причины временной паузы

В пресс-службе АвтоВАЗа порталу "Лада.Онлайн" пояснили, что приостановка производства внедорожной модификации связана с обновлением комплектаций. Уже в 2024 году компания планирует возобновить выпуск модели OFF-ROAD.

Чем оснащён нынешний Lada Niva Travel

На данный момент внедорожник комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л. с., работающим в паре с механической коробкой передач. Автомобиль оснащён системой полного привода, которая делает его универсальным решением для городских и загородных поездок.

Возвращение версии OFF-ROAD добавит разнообразия линейке Niva Travel, что, по мнению экспертов, будет востребовано у российских автомобилистов, предпочитающих активный отдых и путешествия по сложным маршрутам.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.



