Чем удивит обновлённая версия Lada Niva Travel OFF-ROAD

Внедорожник Lada Niva Travel снова станет доступен в модификации OFF-ROAD. АвтоВАЗ временно прекратил выпуск этой версии, но уже известно, что она вернётся на конвейер в ближайшем будущем.
Главные особенности внедорожной модификации заключаются в её уникальном оснащении:
В стандартной версии модели накладки на арки и двери окрашены в цвет кузова, тогда как в модификации OFF-ROAD этот элемент выполнен из неокрашенного пластика.
В пресс-службе АвтоВАЗа порталу "Лада.Онлайн" пояснили, что приостановка производства внедорожной модификации связана с обновлением комплектаций. Уже в 2024 году компания планирует возобновить выпуск модели OFF-ROAD.
На данный момент внедорожник комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л. с., работающим в паре с механической коробкой передач. Автомобиль оснащён системой полного привода, которая делает его универсальным решением для городских и загородных поездок.
Возвращение версии OFF-ROAD добавит разнообразия линейке Niva Travel, что, по мнению экспертов, будет востребовано у российских автомобилистов, предпочитающих активный отдых и путешествия по сложным маршрутам.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
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