Украшаем авто к праздникам: как избежать штрафов

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С приближением новогодних праздников водители всё чаще украшают автомобили гирляндами и игрушками. Однако Госавтоинспекция напоминает: главная задача украшений — не только радовать глаз, но и не мешать безопасности движения.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Безопасность прежде всего

Все декоративные элементы, будь то гирлянды или игрушки, не должны закрывать лобовое стекло, зеркала заднего вида, дворники или стеклоочистители. Украшения не должны влиять на видимость водителя и работу систем автомобиля.

Согласно Правилам дорожного движения, любые изменения в конструкции автомобиля, которые могут повлиять на безопасность, требуют согласования. Например, яркие мигающие гирлянды способны отвлекать других водителей, что может быть расценено как нарушение.

Как правильно выбрать гирлянду

Если вы решили украсить авто электрической гирляндой, выбирайте модели с низким напряжением и используйте сертифицированные устройства. Это снизит риск короткого замыкания или возгорания. Обязательно проверяйте качество подключения, чтобы избежать перегрузки электросистемы машины.

Возможные штрафы за нарушения

Неправильная установка украшений может привести к штрафам:

За ухудшение видимости через окна или зеркала — от 500 до 1000 рублей.

За препятствие работе световых приборов (фар, габаритов) — до 1500 рублей.

Чтобы избежать неприятностей, подходите к украшению автомобиля ответственно. Если вы сомневаетесь в безопасности установки гирлянд или других декоративных элементов, лучше отказаться от этой идеи.

Главное правило украшения автомобиля

Автомобиль должен оставаться полностью безопасным. Помните, что даже небольшие ошибки в украшении могут стать причиной аварии или поломки.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



