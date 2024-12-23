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Эти признаки указывают на проблемы с АКПП: не пропустите их

2:15
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) — это сложный узел, который требует регулярного контроля. Одной из частых проблем становится утечка масла, способная привести к серьёзным поломкам. О том, почему это происходит и как действовать при обнаружении проблемы, рассказал учредитель и директор автосервиса FIT SERVICE Андрей Кузин.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Чем опасна утечка масла из АКПП

Последствия зависят от масштаба утечки и скорости её обнаружения.

  1. Если масло вытекло полностью, автомобиль не сможет двигаться. "Автомат" работает за счёт давления масла, которое необходимо для включения фрикционов и переключения передач.
  2. Минимальный уровень масла в АКПП может привести к выходу из строя фрикционных пакетов — основных элементов коробки передач.
  3. При незначительной утечке водитель может почувствовать "пинки" или рывки во время переключения передач, а также при переходе в режимы P (Parking), D (Drive) или R (Reverse). Эти же симптомы указывают на износ деталей.

Как действовать при обнаружении утечки

Если вы заметили утечку масла, лучше остановить автомобиль, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор для транспортировки машины в сервис.

"Только профессиональная диагностика поможет точно определить причину и предотвратить дорогостоящий ремонт", — советует Кузин.

Что делать, чтобы избежать утечек

Полностью исключить риск утечек невозможно, но можно минимизировать вероятность их появления:

  • Регулярно проверяйте состояние шлангов системы охлаждения, которые часто становятся причиной крупных утечек.
  • Следите за состоянием уплотнительных колец, прокладок и герметиков. Износ или высыхание этих деталей может привести к протеканию.
  • Проходите регулярную диагностику автомобиля. Это может быть комплексный осмотр или проверка отдельных узлов.

Почему диагностика так важна

Андрей Кузин напомнил, что каждая деталь автомобиля имеет свой ресурс. Своевременное выявление неисправностей позволит не только сохранить работоспособность АКПП, но и избежать крупных затрат.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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