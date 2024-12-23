Эти признаки указывают на проблемы с АКПП: не пропустите их

Автоматическая коробка передач (АКПП) — это сложный узел, который требует регулярного контроля. Одной из частых проблем становится утечка масла, способная привести к серьёзным поломкам. О том, почему это происходит и как действовать при обнаружении проблемы, рассказал учредитель и директор автосервиса FIT SERVICE Андрей Кузин.
Последствия зависят от масштаба утечки и скорости её обнаружения.
Если вы заметили утечку масла, лучше остановить автомобиль, заглушить двигатель и вызвать эвакуатор для транспортировки машины в сервис.
"Только профессиональная диагностика поможет точно определить причину и предотвратить дорогостоящий ремонт", — советует Кузин.
Полностью исключить риск утечек невозможно, но можно минимизировать вероятность их появления:
Андрей Кузин напомнил, что каждая деталь автомобиля имеет свой ресурс. Своевременное выявление неисправностей позволит не только сохранить работоспособность АКПП, но и избежать крупных затрат.
Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. Элемент трансмиссии колёсных и гусеничных транспортных средств, предназначенный для расширения диапазона частоты вращения и крутящего момента применяемого двигателя, возможности реверсивного движения, длительного отсоединения работающего двигателя от трансмиссии.
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