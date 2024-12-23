Новые правила на дорогах: что ждёт водителей в 2025 году

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С 1 января 2025 года в России вступят в силу новые правила, касающиеся штрафов за превышение скорости. Их размеры увеличатся на 50%, что было одобрено Госдумой через изменения в статью 12.9 КоАП. Основная цель этих мер — повышение безопасности на дорогах и снижение числа ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Какие штрафы предусмотрены

Руководитель группы "Юридическая помощь онлайн" Александр Бударагин пояснил, что размеры штрафов теперь будут зависеть от степени превышения скорости:

превышение на 20-40 км/ч: штраф увеличен с 500-750 до 750-1 125 рублей;

превышение на 40-60 км/ч: с 1-1,5 тыс. до 2-2,5 тыс. рублей;

превышение на 60-80 км/ч: с 2-2,5 тыс. до 3-3,75 тыс. рублей.

Почему ужесточают наказания

Главная причина — стремление снизить аварийность. Превышение скорости остаётся одной из ключевых причин ДТП. Законодатели рассчитывают, что повышение штрафов усилит дисциплину водителей, заставит их внимательнее следовать правилам и снизит число нарушений.

"Такие меры соответствуют запросам общества и международной практике, где штрафы за нарушение скоростного режима также высоки", — отметил Бударагин.

Как это отразится на соблюдении правил

Эксперты считают, что рост штрафов повысит ответственность водителей. Серьёзные финансовые последствия станут сдерживающим фактором, а активное использование камер видеонаблюдения усилит контроль на дорогах. Эти меры создадут профилактический эффект и укрепят доверие общества к власти.

Может ли последовать ужесточение других мер

По мнению Александра Бударагина, вероятность этого высока. Тенденция к усилению наказаний может затронуть другие виды нарушений:

внедрение новых технологий видеоконтроля позволит фиксировать больше случаев;

повторные нарушения могут повлечь более строгие санкции, вплоть до запрета на вождение;

социальный запрос на ужесточение мер также играет значительную роль.

"Дальнейшее ужесточение наказаний будет зависеть от ситуации на дорогах и мнения общества", — подытожил эксперт.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



