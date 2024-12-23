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Этот совет поможет сохранить лакокрасочное покрытие машины

1:43
Авто

С приближением новогодних праздников найти свободное место на парковке становится сложнее. Особенно остро проблема проявляется возле торговых центров, где автомобили паркуются очень близко друг к другу. Представитель ГАИ объяснил, почему привычка складывать боковые зеркала не всегда оправдана.

Зеркало заднего вида
Фото: freepik.com by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало заднего вида

Зачем водители складывают зеркала

Многие владельцы автомобилей складывают боковые зеркала, чтобы защитить их от повреждений. Особенно это актуально при парковке вдоль бордюра, где детали могут пострадать от случайных столкновений или загрязнений. Современные машины часто оснащены автоматической функцией складывания зеркал, что упрощает задачу.

Почему это может навредить

Однако на узких парковках складывание зеркал может сыграть злую шутку. Когда зеркала сложены, другие водители теряют визуальные ориентиры, что может привести к тому, что автомобили будут парковаться слишком близко друг к другу. В результате появляются трудности с посадкой или выходом из машины, а также возрастает риск повреждения дверей.

Совет от опытных водителей

Опытные автомобилисты часто оставляют зеркала в развернутом положении, особенно на перегруженных парковках. Это помогает соседям по стоянке ориентироваться при парковке и сохраняет больше пространства между автомобилями. Кроме того, такая практика снижает вероятность повреждения лакокрасочного покрытия.

Таким образом, отказ от привычки складывать зеркала может сделать парковку удобнее и безопаснее как для вас, так и для других водителей.

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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