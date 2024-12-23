Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна жизни на Марсе: как магнитное поле помогало планете
Трамп хочет разрушить энергетическую политику Байдена за один день
Как отучить собаку просить еду со стола? Вам помогут эти советы кинологов
Это упражнение — ключ к мощным грудным и объёмным плечам! Просто попробуйте
Журналисты не могут понять, где живёт семья Джорджа Клуни
Охота на хвост. Наконец-то эта загадка разгадана!
Япония выступает против монополии Google
Группы крови у кошек и собак
Что скрывают полюса Солнца? Неожиданные находки

Как не испортить путешествие зимой: главные правила

2:12
Авто

Новогодние праздники — идеальное время для автопутешествий. Это даёт свободу в выборе маршрутов и позволяет исследовать как отечественные, так и зарубежные достопримечательности. Однако комфорт и безопасность поездки зависят от подготовки машины и экипировки.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Связь: главный инструмент безопасности

Даже современные автомобили не застрахованы от поломок. Убедитесь, что ваш смартфон полностью заряжен, оснащён SIM-картой с интернетом и имеет оплаченный роуминг для поездок за границу. Для надёжности возьмите SIM-карты нескольких операторов — это поможет избежать проблем с отсутствие м связи.

Навигация и техника

Планирование маршрута — ключ к успешной поездке. Обновите карты в навигаторе и заранее отметьте места для заправок и остановок. Для подстраховки возьмите бумажные карты. В дороге пригодятся инвертор на 220 В, зарядное устройство от прикуривателя и видеорегистратор.

Комфорт в пути

Не забудьте о своём удобстве. Соберите аптечку с необходимыми лекарствами, тёплую одежду, нескоропортящиеся продукты, подушки для шеи и фонарик. Включите в набор средства гигиены и самосогревающиеся пакеты на случай непредвиденных обстоятельств.

Техническая проверка автомобиля

Перед путешествием проверьте автомобиль:

  • Проведите диагностику ходовой части, пыльников и амортизаторов.
  • Проверьте состояние шин, давление в них и световые приборы.
  • Убедитесь в уровне всех рабочих жидкостей и своевременности их замены.
  • Инструменты и запчасти

Обязательно возьмите с собой:

  • Зимнюю "незамерзайку", антифриз, моторное масло и тормозную жидкость.
  • Запасное колесо, компрессор, домкрат и провода для "прикуривания".
  • Лопату, скребок для снега, трос, термостойкий скотч и набор ключей.

Подготовка к зимнему автопутешествию — это гарантия спокойной и безопасной поездки. Составьте план, проверьте машину и наслаждайтесь праздниками!

Уточнения

Автомобильная навигация — технология вычисления оптимального маршрута проезда транспортного средства по дорогам и последующего ведения по маршруту с помощью визуальных и голосовых подсказок о манёврах. Использует GPS/Инерциальную навигацию, автомобильную навигационную карту и оперативную информацию о пробках.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Молдавия перейдёт на евро
Экономика и бизнес
Молдавия перейдёт на евро Аудио 
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР
Авиация
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР Аудио 
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря?
Еда и рецепты
Почему лавровый лист стоит положить в воду до 24 декабря? Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя Дмитрий Плотников
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Хочешь плоский живот? Сделай это, и жир быстро исчезнет
Самолёт Ту-160М. Стратегические крылья могучего Белого лебедя
Пять ошибок, которые мы совершаем при использовании посудомоечной машины
Бюджет или премиум: какие зимние шины выбрать
Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм
Как не испортить путешествие зимой: главные правила
Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм
Сводка с фронта на 23 декабря: ВСУ выбиты из центра Курахово, Трамп опять заявил про Украину
Одиночество в эпоху соцсетей: почему мы чувствуем себя изолированными
Словакия угрожает конфликтом Украине из-за транзита газа в ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.