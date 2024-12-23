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Пятна под машиной: когда стоит бить тревогу

1:31
Авто

Обнаружение пятен под автомобилем может быть тревожным сигналом. О причинах их появления рассказала директор по сервису дилерского холдинга "Рольф" Юлия Трушкова.

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Какая жидкость протекла

Прежде всего, важно определить природу жидкости.

Моторное масло: Если пятно тёмное, коричневое или чёрное и имеет вязкую структуру, вероятно, это утечка моторного масла. Такие следы обычно обнаруживаются под моторным отсеком.
Трансмиссионная жидкость: Она имеет красноватый или коричневый оттенок. Пятна от неё появляются под центральной частью автомобиля.
Тормозная жидкость: Прозрачное или слегка коричневое пятно с характерным запахом гликоля часто указывает на утечку тормозной жидкости. Обычно такие следы можно найти под колёсами.
Антифриз: Зелёные, оранжевые или розовые пятна под машиной сигнализируют о протечке антифриза.

Когда не стоит переживать

Иногда под автомобилем можно заметить обычную воду. Это конденсат, образующийся при работе кондиционера. В таком случае беспокоиться не нужно — это естественный процесс.

Что делать при утечке

Эксперт советует автомобилистам сначала определить место, откуда проходит утечка. Затем необходимо проверить уровень всех технических жидкостей в автомобиле. Быстрое выявление проблемы поможет избежать серьёзных поломок.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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