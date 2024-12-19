Waymo запускает систему автопилота в Японии

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Автомобили Waymo с автоматическим управлением уже давно стали привычной картиной в США, особенно в таких городах, как Феникс, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, где дочерняя компания Google уже много лет успешно тестирует свои технологии.

Фото: Waymo is licensed under Free More info Автомобиль Waymo

Теперь компания делает важный шаг, впервые выходя за пределы страны: как было объявлено в блоге Waymo, первые автомобили с автопилотом появятся в Японии весной 2025 года, сообщает AutoBild.

Токио станет местом первого зарубежного развертывания Waymo. Испытания пройдут в районах Минато, Синдзюку, Сибуя, Тиеда, Тюо, Синагава, Кото и других.

Транспортным средствам предстоит адаптироваться к левостороннему движению и "новым нюансам вождения" в одном из самых густонаселённых городских районов мира.

Уточнения

Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории.

