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Ноябрьская статистика — как изменились продажи автомобилей по всему миру

1:36
Авто

Мировой рынок автомобилей демонстрирует рост второй месяц подряд. С июня по сентябрь продажи постоянно снижались, однако в октябре произошел рост. 

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Китай продолжает оставаться мировым лидером по продажам автомобилей в ноябре, реализовав 2 760 811 единиц (+10,4% по сравнению с ноябрем 2023 года). В Соединенных Штатах было продано 1 378 920 автомобилей, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщают эксперты агентства АВТОСТАТ.

В Западной Европе продажи в ноябре снизились на 2,6%, составив 1 090 037 автомобилей. В то же время реализация автомобилей в Восточной Европе увеличилась на 9,1%, достигнув 409 465 единиц.

В Южной Америке местные автосалоны продали 274 479 автомобилей за месяц, что на 16,5% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков также стоит отметить Японию (386 776 автомобилей; -5,6%), Канаду (150 642 автомобиля; +12%) и Южную Корею (145 472 автомобиля; -7,9%).

Уточнения

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит. 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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