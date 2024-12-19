Сжатый газ на службе у Весты — АвтоВАЗ обновляет старую концепцию

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Идея перевести Ладу Весту на сжатый природный газ привлекает внимание своей разумностью. Восемь лет назад АвтоВАЗ начинал амбициозную программу по производству новых моделей Веста с газобаллонным оборудованием, включающим редуктор и систему управления впрыском метана.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Однако уже через три года выпуск метановых Лада Веста был прекращен, и сама концепция "метанизации" личного автотранспорта была временно заморожена, сообщает "Автовод со стажем".

Теперь проект Lada Vesta обрёл "второе дыхание". В этом году на выставке "Комтранс" разработчики из АвтоВАЗа в сотрудничестве с компанией АСТ представили обновленную версию SW Cross CNG с улучшенной системой хранения метана.

Несмотря на различные мнения, новая модель обладает весьма перспективной системой питания. На данный момент аппаратура является итальянской, что делает её лучшим выбором для легковых автомобилей, работающих на CNG. Газовый баллон производится в Китае.

Что касается автономности, на одной заправке газом автомобиль способен проехать до 250 км.

Уточнения