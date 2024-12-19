Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биологические часы и воспаление: когда иммунитет сильнее всего
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Стало известно, что будет модно в интерьере в 2025 году
Российское посольство разъяснило задержание туристов в Тунисе
Трещины на пятках: тревожные сигналы вашего организма
Зачем зимой обрабатывать питомцев от блох и клещей?
Создайте дома уютную новогоднюю атмосферу — испеките очень простое песочное печенье
Запрет на кальяны и вейпы — Госдума принимает жёсткие меры
Как собаки помогают в воспитании детей

Сжатый газ на службе у Весты — АвтоВАЗ обновляет старую концепцию

1:15
Авто

Идея перевести Ладу Весту на сжатый природный газ привлекает внимание своей разумностью. Восемь лет назад АвтоВАЗ начинал амбициозную программу по производству новых моделей Веста с газобаллонным оборудованием, включающим редуктор и систему управления впрыском метана.

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

Однако уже через три года выпуск метановых Лада Веста был прекращен, и сама концепция "метанизации" личного автотранспорта была временно заморожена, сообщает "Автовод со стажем".

Теперь проект Lada Vesta обрёл "второе дыхание". В этом году на выставке "Комтранс" разработчики из АвтоВАЗа в сотрудничестве с компанией АСТ представили обновленную версию SW Cross CNG с улучшенной системой хранения метана. 

Несмотря на различные мнения, новая модель обладает весьма перспективной системой питания. На данный момент аппаратура является итальянской, что делает её лучшим выбором для легковых автомобилей, работающих на CNG. Газовый баллон производится в Китае.

Что касается автономности, на одной заправке газом автомобиль способен проехать до 250 км.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Российский шоу-бизнес
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма Аудио 
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова
Российский шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала, во сколько заканчивается рабочий день Дмитрия Пескова Аудио 
Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца
Российский шоу-бизнес
Прохор Шаляпин объявил о завершении карьеры певца Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Газовые гиганты Европы требуют спасти транзит топлива через Украину
7-тысячелетняя инопланетная статуэтка из Кувейта поразила археологов
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Под Европой обнаружен затерянный континент: Великая Адрия и её геологическое наследие
Последние материалы
Опасные растения для вашего участка: что не стоит сажать
Этот трюк поможет сделать ванную комнату приятно пахнущей
Сжатый газ на службе у Весты — АвтоВАЗ обновляет старую концепцию
Как понять, что питомец отравился, и грамотно оказать первую помощь?
Когда чихание кошки — это тревожный сигнал
Анапа ждёт отдыхающих: разлив мазута не сорвёт пляжный сезон
Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30
Гравитационные волны от сверхновых: длинные сигналы, вечная память
Косторная объяснила, почему ушла от Тутберидзе: работа строилась исключительно с дубинкой
Рулетики из баклажанов с кремом из орехов и зелени — эта закуска выглядит сложнее, чем готовится на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.