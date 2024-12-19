Сжатый газ на службе у Весты — АвтоВАЗ обновляет старую концепцию

Идея перевести Ладу Весту на сжатый природный газ привлекает внимание своей разумностью. Восемь лет назад АвтоВАЗ начинал амбициозную программу по производству новых моделей Веста с газобаллонным оборудованием, включающим редуктор и систему управления впрыском метана.
Однако уже через три года выпуск метановых Лада Веста был прекращен, и сама концепция "метанизации" личного автотранспорта была временно заморожена, сообщает "Автовод со стажем".
Теперь проект Lada Vesta обрёл "второе дыхание". В этом году на выставке "Комтранс" разработчики из АвтоВАЗа в сотрудничестве с компанией АСТ представили обновленную версию SW Cross CNG с улучшенной системой хранения метана.
Несмотря на различные мнения, новая модель обладает весьма перспективной системой питания. На данный момент аппаратура является итальянской, что делает её лучшим выбором для легковых автомобилей, работающих на CNG. Газовый баллон производится в Китае.
Что касается автономности, на одной заправке газом автомобиль способен проехать до 250 км.
Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH4) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.