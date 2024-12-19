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Kia KX1 — на рынке компактных кроссоверов появился новый игрок

1:52
Авто

На российском авторынке появился новый компактный кроссовер Kia KX1, цена которого стартует от 2,59 миллиона рублей.

Красивая девушка в тёмных очках за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая девушка в тёмных очках за рулём

Согласно информации от издания SPEEDME.RU, стоимость автомобиля выросла по сравнению с предложениями, представленными весной.

Модель доступна в комплектации Fun Edition, оснащёной 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Она оборудована вариатором и передним приводом. Производство Kia KX1 осуществляется на заводах в Китае в сотрудничестве с Dongfeng. Этот автомобиль сочетает в себе элементы кроссовера и хэтчбека, имея размеры 4100x1735x1533 мм и колёсную базу 2570 мм, а также дорожный просвет в 185 мм, что обеспечивает уверенность на различных типах дорожных покрытий.

Внешний вид KX1 выделяется 16-дюймовыми легкосплавными дисками, черными пластиковыми защитными накладками, рейлингами на крыше и светодиодными дневными ходовыми огнями. Галогенные фары подчеркивают экономичный характер данной модели.

В интерьере использована искусственная кожа, а руль обтянут экокожей. Передние сиденья обладают ручной настройкой, включая микролифт для водителя. Мультимедийная система поддерживает функции CarPlay и Bluetooth, а климат-контроль выполнен в однозонном варианте по стандартам Kia. В комплектацию входят боковые и фронтальные подушки безопасности, парктроник и камера заднего вида, хотя подогрев сидений и воздуховоды для второго ряда отсутствуют.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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