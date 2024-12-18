Сильнее будут бить по карману — скидка уменьшается, штрафы увеличиваются в 2025 году за нарушение ПДД

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С 1 января 2025 года в России могут вступить в силу новые правила, касающиеся повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Эти изменения были одобрены комитетом Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. В среднем штрафы планируется увеличить в 1,5 раза, а размер скидки за своевременную уплату будет снижен с 50% до 25%, сообщает "За рулем".

Александр Коротков, генеральный директор проекта Likvi.com, оценил будущее влияние повышения штрафов. Он подчеркнул, что действующая система штрафов не обновлялась с 2013 года, в то время как инфляция за этот период составила более 70%, что значительно уменьшило их сдерживающий эффект. Для многих автовладельцев сумма штрафа стала несущественной, особенно принимая во внимание возможность получить 50% скидку при быстром расчете.

По мнению Короткова, цель предлагаемых изменений — сделать наказания более ощутимыми для водителей. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению дисциплины на дорогах, так как автовладельцы будут более ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения.

Уточнения

Дисциплина — поведенческая модель человека, направленная на следование порядку, закону или установленным правилам.

