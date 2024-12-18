По мнению коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского, в 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок.
В первую очередь это касается марок с минимальной клиентской базой, сообщает "РГ".
Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", предполагает, что среди покинувших рынок могут оказаться такие бренды, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.
Однако ранее сообщалось, что бренд Livan не планирует уходить с российского рынка и собирается обновить модельный ряд.
По словам Иванова, китайские автомобили в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей похожи друг на друга и не имеют явных конкурентных преимуществ, поэтому соперничество между ними очень высоко.
Клиентская база — это база данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, когда-либо совершавших с ней сделки.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.