Усиление трений — какие китайские бренды покинут российский авторынок в 2025 году

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По мнению коммерческого директора сети дилерских центров "Прагматика" Александра Шапринского, в 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Livan 7

В первую очередь это касается марок с минимальной клиентской базой, сообщает "РГ".

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", предполагает, что среди покинувших рынок могут оказаться такие бренды, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.

Однако ранее сообщалось, что бренд Livan не планирует уходить с российского рынка и собирается обновить модельный ряд.

По словам Иванова, китайские автомобили в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей похожи друг на друга и не имеют явных конкурентных преимуществ, поэтому соперничество между ними очень высоко.

Уточнения

Клиентская база — это база данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, когда-либо совершавших с ней сделки.

