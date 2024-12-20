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Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав

Авто

Многие водители даже не догадываются, что привычные продукты и напитки могут стать причиной неприятностей на дороге. Например, йогурт, чёрный хлеб или кумыс могут спровоцировать срабатывание алкотестера, показав следы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Однако список "опасных" продуктов этим не ограничивается.

проверка на алкотестер
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние
проверка на алкотестер

Почему тест может ошибаться

Даже у трезвого водителя алкотестер иногда фиксирует присутствие алкоголя. Это может стать поводом для штрафа или лишения прав, что потребует долгих разбирательств, медицинского освидетельствования и доказательства невиновности. Отказ от этой процедуры автоматически приведёт к лишению водительских прав на 1,5-2 года.

После отмены "нулевого промилле" в 2013 году появились мифы, что перед поездкой можно позволить себе "чуть-чуть" спиртного. Но это заблуждение: законодательство не разрешает пить перед вождением, а лишь учитывает погрешности приборов, чтобы защитить трезвых водителей.

Какие продукты опасны

Многие повседневные продукты содержат небольшие следы алкоголя:

  • Йогурты, кефир, айран, безалкогольное пиво, квас — дают показатели до 0,6 промилле.
  • Бородинский хлеб, бананы, колбаса — временно поднимают уровень алкоголя до 0,2 промилле.
  • Ромовая баба, мятные леденцы, шоколад — могут показать до 0,3 промилле.
  • Виноградный сок, постоявший на жаре — способен дать до 0,4 промилле.

Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.

Как действовать при ложном результате

Срабатывание алкотестера — это лишь отправная точка, а не прямое основание для штрафа. Полицейский должен направить водителя на медицинское освидетельствование, которое определит наличие алкоголя в крови. Чтобы избежать манипуляций, нужно убедиться в соблюдении правил:

  • Алкотестер должен быть сертифицированным и исправным.
  • Одноразовая трубка должна вскрываться при водителе.
  • Процедура обязана проводиться при двух понятых или записываться на видео.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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