Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав

Многие водители даже не догадываются, что привычные продукты и напитки могут стать причиной неприятностей на дороге. Например, йогурт, чёрный хлеб или кумыс могут спровоцировать срабатывание алкотестера, показав следы алкоголя в выдыхаемом воздухе. Однако список "опасных" продуктов этим не ограничивается.
Даже у трезвого водителя алкотестер иногда фиксирует присутствие алкоголя. Это может стать поводом для штрафа или лишения прав, что потребует долгих разбирательств, медицинского освидетельствования и доказательства невиновности. Отказ от этой процедуры автоматически приведёт к лишению водительских прав на 1,5-2 года.
После отмены "нулевого промилле" в 2013 году появились мифы, что перед поездкой можно позволить себе "чуть-чуть" спиртного. Но это заблуждение: законодательство не разрешает пить перед вождением, а лишь учитывает погрешности приборов, чтобы защитить трезвых водителей.
Многие повседневные продукты содержат небольшие следы алкоголя:
Даже одна сигарета может кратковременно исказить результаты алкотестера.
Срабатывание алкотестера — это лишь отправная точка, а не прямое основание для штрафа. Полицейский должен направить водителя на медицинское освидетельствование, которое определит наличие алкоголя в крови. Чтобы избежать манипуляций, нужно убедиться в соблюдении правил:
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
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