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Какой на самом деле срок службы у свечей зажигания

Авто

Стоит ли строго следовать заводским рекомендациям по замене свечей зажигания? Многие производители утверждают, что стандартные свечи служат до 30 000 км, а иридиевые — до 90 000 км. Но реальная эксплуатация часто ставит эти цифры под сомнение. На портале njcar.ru владелец автосервиса объяснил, что влияет на долговечность свечей и как определить оптимальный момент для их замены.

свечи зажигания
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
свечи зажигания

Почему важно следить за свечами

От состояния свечей зажигания зависит стабильность работы двигателя и расход топлива. Если заменить их слишком поздно, последствия могут быть плачевными: мотор начнёт работать с перебоями, а мелкая экономия обернётся дорогостоящим ремонтом. Однако и строго следовать заводским срокам не всегда оправдано.

Что разрушает свечи

Главный враг свечей — не пробег, а качество топлива. Некачественное горючее оставляет осадок и копоть, блокирующие искру даже на исправных свечах. Решение очевидно: заправляться на проверенных АЗС. Если мотор работает стабильно, а топливо соответствует нормам, стандартные свечи могут служить до 50 000 км, без риска для двигателя.

Когда менять свечи

Всё зависит от их состояния. На электродах появился нагар? Замасленные свечи или видимый износ? Такие детали лучше сразу заменить. Если хотите продлить срок службы, используйте мягкую ветошь для очистки. С въевшейся грязью помогут справиться специальные чистящие средства.

Реальный срок службы свечей

Заводской регламент — ориентир, а не догма. Многие водители отмечают, что обычные свечи исправно работают 50 000 км, а иридиевые выдерживают до 150 000 км. Главное — вовремя оценивать их состояние и учитывать качество топлива.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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