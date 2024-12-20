Простые правила зимней эксплуатации авто, которые сэкономят ваши деньги

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Морозы создают дополнительные риски для работы автомобиля, и ошибки эксплуатации в холодное время года могут обернуться дорогостоящим ремонтом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Немедленный запуск стартера

Многие водители, включая зажигание, сразу запускают двигатель. Однако в мороз важно выждать 3–5 секунд, чтобы бортовой компьютер успел откалибровать подачу топлива для холодного старта. Это снижает нагрузку на двигатель и увеличивает шанс успешного запуска.

Запуск без выжимания сцепления

Владельцы машин с механической коробкой передач часто игнорируют необходимость выжимать сцепление при запуске. Однако это действие разгружает стартер, исключая необходимость прокручивания трансмиссии. В морозные дни такая мера особенно важна для предотвращения поломок.

Многократные попытки запуска двигателя

Некоторые водители продолжают удерживать ключ в положении START или пытаются запустить мотор снова и снова, нажимая на газ. Это может привести к заливанию свечей топливом и создать дополнительные проблемы с запуском.

Рекомендуется:

Не удерживать стартер дольше 10 секунд.

Делать не более 3–4 попыток запуска подряд.

Если двигатель не запускается, сразу искать причину, а не тратить время на бесполезные попытки.

Слишком долгий прогрев двигателя

Миф о том, что двигатель нужно прогревать 10–15 минут, давно устарел. Современным автомобилям достаточно 2–3 минут работы на холостых оборотах. После этого можно начинать движение, избегая превышения оборотов выше 2–2,5 тыс. об/мин, чтобы мотор плавно вошёл в рабочий режим.

Неправильное прогревание трансмиссии

Не стоит забывать, что трансмиссия прогревается только во время движения. Особенно это касается автоматических коробок передач. Первые пару километров после начала движения лучше избегать резких ускорений и давать коробке времени адаптироваться к морозу.

Советы для зимней эксплуатации:

Перед запуском автомобиля проверьте, погасли ли все индикаторы на приборной панели.

Сразу после запуска не превышайте умеренные обороты и не ускоряйтесь резко.

Убедитесь, что аккумулятор и свечи зажигания находятся в хорошем состоянии — это особенно важно зимой.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

