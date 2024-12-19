Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожайный картофель: как правильно выбрать сорт для долгосрочного хранения
Противомикробные свойства серебра в душевых обернулись фейком
Вредные части курицы: что исключить из рациона немедленно
В России пользователей YouTube ждёт усиление замедлений видеохостинга
Удивительный способ оживить орхидеи с помощью лимона
Парос и Андипарос — два острова, которые порадуют сердце, согреют душу
Питомец потерял хозяина: 4 шага к адаптации
Хочешь похудеть? Добавь в рацион эти пять продуктов
Врач раскрыл, что парацетамол лучше не использовать во время похмелья

Балансировка не спасает: основные причины вибраций колес

Авто

Балансировка колёс давно стала привычной процедурой на СТО при смене шин или дисков. Она помогает устранить вибрации и сделать езду комфортной. Однако, как утверждает владелец шиномонтажной мастерской, даже идеально отбалансированное колесо может продолжать вызывать вибрации на руле. Разберёмся, почему так происходит.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Основные причины вибраций

Дисбаланс колёс

Наиболее частая причина вибраций — несоответствие баланса колеса относительно оси вращения. Это может быть связано с:

  • повреждениями шины или диска (например, после наезда на бордюр или попадания в яму);
  • заводским браком;
  • неравномерным износом протектора;
  • оторвавшимися балансировочными грузиками.

Грязь или снег на дисках

Зимой или во время дождливой погоды на дисках может скапливаться грязь или прилипший рыхлый снег. На скорости 80–100 км/ч это приводит к дисбалансу и вибрациям. В таких случаях не нужно ехать на шиномонтаж — достаточно помыть колёса, чтобы вернуть баланс.

Повреждение геометрии диска

Даже после качественной балансировки вибрации могут сохраняться из-за нарушения геометрии диска. Это часто случается при сильных ударах. Проверить диск на деформацию можно на специальном стенде. Если геометрия нарушена, никакая балансировка не устранит проблему, пока диск не будет восстановлен.

Особенности восстановления дисков

После восстановления геометрии балансировку необходимо повторить. Однако не все диски одинаково хорошо переносят эту процедуру. Штампованные модели чаще всего восстанавливаются успешно. Литые и кованые диски после прокатки могут терять свои характеристики, из-за чего вибрации могут остаться.

Неправильная центровка колеса

Ещё одной распространённой проблемой является неправильная установка колеса на ступицу. Даже если диск сам по себе ровный, ошибки при монтаже могут вызывать вибрации. В некоторых случаях решить проблему можно только заменой диска.

Когда балансировка не нужна

Если колёса хранились в сборе при правильных условиях, дополнительные работы могут не понадобиться. Шины и диски сохраняют свои свойства, и балансировка остаётся актуальной только в случае повреждений или других проблем.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой Аудио 
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Последние материалы
Хочешь похудеть? Добавь в рацион эти пять продуктов
Врач раскрыл, что парацетамол лучше не использовать во время похмелья
Прохор Шаляпин заявил, что хочет встречать Новый год с Никитой Кологривым
Автомобили на время: как производители жертвуют долговечностью ради прибыли
Рыбный Оливье: салат, который удивит всех за столом
Уютный огород в городской квартире: что посеять в горшках?
Доставка дронами — Дубай делает шаг вперёд в развитии беспилотных технологий
Болезнь, которая переписала историю медицины
От Ньюгрейнджа до Брайтона — где встретить самый короткий день года
Как заставить герань зацвести: неожиданный трюк с иголкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.