Балансировка не спасает: основные причины вибраций колес

Балансировка колёс давно стала привычной процедурой на СТО при смене шин или дисков. Она помогает устранить вибрации и сделать езду комфортной. Однако, как утверждает владелец шиномонтажной мастерской, даже идеально отбалансированное колесо может продолжать вызывать вибрации на руле. Разберёмся, почему так происходит.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

Основные причины вибраций

Дисбаланс колёс

Наиболее частая причина вибраций — несоответствие баланса колеса относительно оси вращения. Это может быть связано с:

повреждениями шины или диска (например, после наезда на бордюр или попадания в яму);

заводским браком;

неравномерным износом протектора;

оторвавшимися балансировочными грузиками.

Грязь или снег на дисках

Зимой или во время дождливой погоды на дисках может скапливаться грязь или прилипший рыхлый снег. На скорости 80–100 км/ч это приводит к дисбалансу и вибрациям. В таких случаях не нужно ехать на шиномонтаж — достаточно помыть колёса, чтобы вернуть баланс.

Повреждение геометрии диска

Даже после качественной балансировки вибрации могут сохраняться из-за нарушения геометрии диска. Это часто случается при сильных ударах. Проверить диск на деформацию можно на специальном стенде. Если геометрия нарушена, никакая балансировка не устранит проблему, пока диск не будет восстановлен.

Особенности восстановления дисков

После восстановления геометрии балансировку необходимо повторить. Однако не все диски одинаково хорошо переносят эту процедуру. Штампованные модели чаще всего восстанавливаются успешно. Литые и кованые диски после прокатки могут терять свои характеристики, из-за чего вибрации могут остаться.

Неправильная центровка колеса

Ещё одной распространённой проблемой является неправильная установка колеса на ступицу. Даже если диск сам по себе ровный, ошибки при монтаже могут вызывать вибрации. В некоторых случаях решить проблему можно только заменой диска.

Когда балансировка не нужна

Если колёса хранились в сборе при правильных условиях, дополнительные работы могут не понадобиться. Шины и диски сохраняют свои свойства, и балансировка остаётся актуальной только в случае повреждений или других проблем.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

