Автомобили на время: как производители жертвуют долговечностью ради прибыли

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Современные машины всё чаще воспринимаются как товар с ограниченным сроком службы — буквально на период гарантии. Портал njcar.ru выделяет четыре причины, объясняющие этот феномен и почему эпоха "вечных" автомобилей осталась в прошлом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Фокус на прибыль, а не долговечность

Ранее автомобильные бренды соревновались в долговечности машин, укрепляя свою репутацию и лояльность покупателей. Сегодня бизнес-модель автопроизводителей строится на регулярной замене модельного ряда и увеличении доходов от обслуживания. Надёжность машин стала второстепенной: ключевые компоненты проектируют с ограниченным ресурсом, чтобы автомобили чаще ломались после истечения гарантии.

Это заставляет владельцев либо оплачивать дорогой ремонт, либо покупать новую машину.

Лёгкие материалы и их последствия

Современные автомобили стали легче благодаря использованию алюминиевых блоков цилиндров вместо чугунных, а также более тонких поршней. Это снижает вес, улучшает динамику и экономит топливо, но такие материалы хуже отводят тепло. Результат — перегрев двигателя и его ускоренный износ.

Менее надёжные коробки передач

Производители всё чаще заменяют долговечные гидромеханические автоматы на вариаторы и роботизированные коробки. Эти системы дешевле в производстве, экономят топливо и снижают стоимость автомобиля, но имеют гораздо меньший ресурс. Поломки таких трансмиссий приводят к дорогостоящему ремонту, что особенно ощутимо для владельцев.

Экологические стандарты

Для соблюдения экологических норм в автомобили устанавливают каталитические нейтрализаторы. Они делают машину экологичнее, но теряют эффективность через 3–5 лет. Это вынуждает владельцев заменять катализатор или мириться с ухудшением работы двигателя.

Китайские машины, которые заполнили российский рынок, наглядно иллюстрируют политику "одноразовых" авто. Владельцы автомобилей из КНР часто сталкиваются с поломками уже при пробеге 100 000 км. Кроме того, такие машины сложно продать на вторичном рынке за разумные деньги.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

