Российские автовладельцы всё чаще жалуются на неисправности машин европейских брендов. С 2022 года только в Москве подано более 100 исков о защите прав потребителей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Мосгорсуда.
Кто в лидерах по числу исков
Проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы, в основном связаны с двигателями, электрическими блоками и элементами подвески. Кроме того, отключение российских дилеров от официальных серверов усугубило ситуацию — устранить неисправности мультимедийных систем и программного обеспечения стало сложнее.
Альтернатива премиум-брендам
Некоторые автовладельцы начали переходить на автомобили премиальных китайских марок, но и здесь не всё гладко. Технический директор тюнинг-ателье Seven Force Никита Панков отмечает, что основные проблемы связаны с отсутствием запчастей и невозможностью проводить официальный ремонт батарей или кузовных элементов, из-за чего дилеры иногда отказывают в обслуживании.
Что делать
Автоэксперт Юлия Милославская подчёркивает, что сильнее всего с трудностями техобслуживания сейчас сталкиваются владельцы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Эти компании сократили число своих сервисных центров в России, что ухудшило доступность запчастей и затруднило ремонт.
В качестве альтернативы она предлагает:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.