Европейские авто ломаются чаще: владельцам советуют смотреть на Китай

Российские автовладельцы всё чаще жалуются на неисправности машин европейских брендов. С 2022 года только в Москве подано более 100 исков о защите прав потребителей, сообщает издание "Известия" со ссылкой на данные Мосгорсуда.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Кто в лидерах по числу исков

BMW: около 35 исков.

Mercedes-Benz: 40 обращений.

VAG (Audi, Porsche, Volkswagen, Skoda): примерно 30 исков.

Проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы, в основном связаны с двигателями, электрическими блоками и элементами подвески. Кроме того, отключение российских дилеров от официальных серверов усугубило ситуацию — устранить неисправности мультимедийных систем и программного обеспечения стало сложнее.

Альтернатива премиум-брендам

Некоторые автовладельцы начали переходить на автомобили премиальных китайских марок, но и здесь не всё гладко. Технический директор тюнинг-ателье Seven Force Никита Панков отмечает, что основные проблемы связаны с отсутствием запчастей и невозможностью проводить официальный ремонт батарей или кузовных элементов, из-за чего дилеры иногда отказывают в обслуживании.

Что делать

Автоэксперт Юлия Милославская подчёркивает, что сильнее всего с трудностями техобслуживания сейчас сталкиваются владельцы Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Эти компании сократили число своих сервисных центров в России, что ухудшило доступность запчастей и затруднило ремонт.

В качестве альтернативы она предлагает:

Обращаться в сертифицированные независимые сервисные центры.

Искать запчасти через интернет-магазины или зарубежные платформы с доставкой.

Рассмотреть российские автопроизводители и новые бренды, недавно появившиеся на рынке.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

