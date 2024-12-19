В 2025 году несколько китайских автобрендов могут уйти из России: кто в списке

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В следующем году российский авторынок может столкнуться с уходом некоторых китайских брендов. Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский связывает это с низкой доходностью дилеров и минимальной клиентской базой таких компаний.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

"В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети", — приводит его слова "Автостат".

Кто может покинуть рынок

Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов называет среди потенциальных уходящих Kaiyi, SWM, Foton и Livan. Однако, как ранее писала "Российская газета", бренд Livan, напротив, планирует обновление модельного ряда и уходить с рынка не собирается.

По мнению Иванова, в сегменте цен от 2 до 3 млн рублей китайские автомобили отличаются однотипностью и отсутствием явных конкурентных преимуществ, что создаёт острую конкуренцию внутри категории.

Крупные бренды — в безопасности

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что крупные игроки, уже закрепившиеся на рынке, останутся на своих позициях. Однако бренды с объёмом продаж менее 3 тысяч автомобилей в год рискуют временно прекратить деятельность или заморозить бизнес в ожидании лучших времён.

Почему это важно

Уход брендов с российского рынка может затруднить выбор для покупателей, привыкших к широкому предложению в сегменте китайских автомобилей. С другой стороны, это даст возможность крупным производителям укрепить свои позиции и перераспределить рынок.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

