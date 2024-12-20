Секрет правильного использования оливкового масла в вашем рационе

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Оливковое масло давно стало неотъемлемой частью рациона сторонников здорового образа жизни. Его добавляют в салаты, используют для заправки соусов и приготовления блюд. Однако не все знают, что при неправильном применении этот продукт может навредить. О том, как избежать ошибок, рассказал теледоктор Александр Мясников.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Чем полезно оливковое масло

Оливковое масло ценится за высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые обладают антимикробным и противовоспалительным эффектами. Чаще всего потребители выбирают вариант с пометкой extra virgin. Это необработанное и нерафинированное масло, которое сохраняет натуральный вкус, аромат и полезные свойства. Оно идеально подходит для использования в холодных блюдах, например, салатах.

Почему оливковое масло не подходит для жарки

"Оливковое масло не стоит использовать для длительной жарки, даже если оно рафинированное, — отметил Александр Мясников. — При нагреве свыше 3-5 минут в масле могут образовываться вредные вещества".

Врач добавил, что для жарки лучше выбрать сливочное масло, которое менее подвержено разрушению при высоких температурах.

Как избежать вреда

Чтобы получить максимум пользы от оливкового масла и не навредить организму:

Используйте только для заправки салатов и холодных блюд.

Если готовите на рафинированном оливковом масле, ограничьте время жарки до 3-5 минут.

Для длительной термической обработки выбирайте альтернативы, такие как сливочное масло.

Правильное применение оливкового масла поможет избежать негативных последствий и сохранить его полезные свойства.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Имеет цвет от буровато-жёлтого до зеленовато-жёлтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления 7—10 °C, в зависимости от происхождения масла.



