Секрет правильного использования оливкового масла в вашем рационе

Оливковое масло давно стало неотъемлемой частью рациона сторонников здорового образа жизни. Его добавляют в салаты, используют для заправки соусов и приготовления блюд. Однако не все знают, что при неправильном применении этот продукт может навредить. О том, как избежать ошибок, рассказал теледоктор Александр Мясников.
Оливковое масло ценится за высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые обладают антимикробным и противовоспалительным эффектами. Чаще всего потребители выбирают вариант с пометкой extra virgin. Это необработанное и нерафинированное масло, которое сохраняет натуральный вкус, аромат и полезные свойства. Оно идеально подходит для использования в холодных блюдах, например, салатах.
"Оливковое масло не стоит использовать для длительной жарки, даже если оно рафинированное, — отметил Александр Мясников. — При нагреве свыше 3-5 минут в масле могут образовываться вредные вещества".
Врач добавил, что для жарки лучше выбрать сливочное масло, которое менее подвержено разрушению при высоких температурах.
Чтобы получить максимум пользы от оливкового масла и не навредить организму:
Правильное применение оливкового масла поможет избежать негативных последствий и сохранить его полезные свойства.
Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Имеет цвет от буровато-жёлтого до зеленовато-жёлтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления 7—10 °C, в зависимости от происхождения масла.
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