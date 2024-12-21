5 признаков, что ваш антифриз пора заменить

Замена антифриза — одна из ключевых процедур в уходе за автомобилем. Автомеханик Вагид Аронян рассказал, как определить время замены охлаждающей жидкости, какие признаки указывают на её износ и как правильно утилизировать отработанный антифриз.
Время замены охлаждающей жидкости зависит от рекомендаций производителя автомобиля, которые обычно указаны в инструкции. Как правило, это каждые 2-3 года или через 60 000 км пробега. Для старых автомобилей интервал может сократиться до 40-50 тысяч километров.
Есть признаки, которые указывают на необходимость замены антифриза раньше срока:
Некоторые признаки могут указывать на необходимость проверки системы охлаждения:
Если уровень антифриза опустился, его можно долить самостоятельно, соблюдая рекомендации:
Отработанный антифриз нельзя сливать в почву или канализацию, так как он токсичен и опасен для окружающей среды.
Для безопасной утилизации:
Эксперт подчёркивает, что регулярная замена и правильное обслуживание системы охлаждения автомобиля продлевают срок службы двигателя и обеспечивают безопасную эксплуатацию машины.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
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