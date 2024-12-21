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5 признаков, что ваш антифриз пора заменить

2:44
Авто

Почему важно менять антифриз вовремя

Замена антифриза — одна из ключевых процедур в уходе за автомобилем. Автомеханик Вагид Аронян рассказал, как определить время замены охлаждающей жидкости, какие признаки указывают на её износ и как правильно утилизировать отработанный антифриз.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Интервалы замены антифриза

Время замены охлаждающей жидкости зависит от рекомендаций производителя автомобиля, которые обычно указаны в инструкции. Как правило, это каждые 2-3 года или через 60 000 км пробега. Для старых автомобилей интервал может сократиться до 40-50 тысяч километров.

Когда менять антифриз вне плана

Есть признаки, которые указывают на необходимость замены антифриза раньше срока:

  • Появление осадка, пены, хлопьев или сгустков в жидкости.
  • Ржавый оттенок антифриза.

Симптомы проблем с системой охлаждения

Некоторые признаки могут указывать на необходимость проверки системы охлаждения:

  • Перегрев двигателя, температура выше нормы.
  • Уменьшение уровня антифриза без видимых подтеков.
  • Печка в салоне хуже работает или вовсе перестала греть.
  • Масляная плёнка или эмульсия на стенках расширительного бачка.
  • Появление сладковатого запаха из-под капота.

Как правильно долить антифриз

Если уровень антифриза опустился, его можно долить самостоятельно, соблюдая рекомендации:

  1. Используйте жидкость, рекомендованную производителем, и избегайте смешивания разных типов.
  2. Дождитесь полного остывания двигателя, чтобы избежать травм.
  3. Если используется концентрат, разведите его дистиллированной водой (50/50).
  4. Долейте жидкость до уровня между метками "min" и "max", избегая перелива.
  5. Запустите двигатель, дайте ему поработать, а затем повторно проверьте уровень.

Как утилизировать отработанный антифриз

Отработанный антифриз нельзя сливать в почву или канализацию, так как он токсичен и опасен для окружающей среды.

Для безопасной утилизации:

  • Сливайте жидкость в специально предназначенную ёмкость.
  • Обращайтесь в пункты приёма автомобильных отходов.
  • Воспользуйтесь услугами автосервисов, которые обеспечивают экологичную утилизацию.

Почему правильный уход за антифризом важен

Эксперт подчёркивает, что регулярная замена и правильное обслуживание системы охлаждения автомобиля продлевают срок службы двигателя и обеспечивают безопасную эксплуатацию машины.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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