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Что такое моточасы и как они помогут продлить жизнь вашему двигателю

2:00
Авто

Моточас как показатель износа двигателя

Моточас (или мотор-час) — это единица измерения, позволяющая оценить ресурс двигателя внутреннего сгорания. Такой показатель особенно актуален для техники, где использование одометра неэффективно. В моточасах измеряют пробег и износ двигателей тяжелой, специализированной и слабосильной техники, например тракторов, бульдозеров, лодок и квадроциклов.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Почему моточасы удобнее одометра для специализированной техники

В отличие от стандартного учета пробега в километрах, моточасы дают более точное представление о времени работы двигателя, особенно в условиях, где техника часто работает на месте или при низкой скорости. Этот метод учета оптимален для транспорта и оборудования, где регламенты обслуживания в километрах не применимы.

Замена масла: как часто это нужно делать в моточасах

Главное применение моточасов — контроль сроков замены моторного масла. Эксперты портала Autonews приводят следующие рекомендации по интервалам в зависимости от типа масла:

  • Полусинтетическое масло: 170–200 моточасов.
  • Недорогое синтетическое масло (API SJ/SL): 200–250 моточасов.
  • Синтетическое масло на гидрокрекинговой основе (API SM/SN): 250–300 моточасов.
  • Высококачественное синтетическое масло (ПАО-основа): 300–350 моточасов.

Дополнительные факторы, влияющие на интервалы замены масла

Эксперты подчеркивают, что приведённые значения являются усреднёнными. Для более точного планирования замены масла рекомендуется учитывать рекомендации производителя техники и характеристики используемого масла. Также важно принимать во внимание климатические условия эксплуатации техники и её рабочую нагрузку.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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