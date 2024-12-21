Проблемы с бензином на АЗС? Советы по возврату денег и возмещению ущерба

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Риски заправки "паленым" топливом

Сегодня случаи заправки некачественным топливом в больших городах стали редкостью, однако в удалённых регионах такая проблема всё ещё актуальна. Некачественное топливо может повредить двигатель и другие системы автомобиля. Как защитить свои права и добиться возмещения ущерба, рассказал Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Законодательство на стороне водителей

Согласно статье 4 Закона "О защите прав потребителей", водитель имеет право на качественный товар, в данном случае — топливо, соответствующее стандартам. Если заправка некачественным продуктом вызвала поломку автомобиля, потребитель может требовать возмещения убытков как в административном, так и в судебном порядке.

Как собрать доказательства некачественного топлива

Чтобы доказать факт покупки и использования плохого бензина, водитель должен:

Обратиться на АЗС с жалобой сразу после обнаружения проблемы. Персонал заправки обязан провести лабораторный анализ топлива.

Сохранить чек или квитанцию, подтверждающие факт и время заправки.

Зафиксировать неисправности автомобиля с помощью фото, видео и свидетельских показаний.

Собрать показания других водителей, которые также столкнулись с проблемами после заправки на этой АЗС.

Претензия к АЗС: как правильно составить

Для возмещения убытков водителю следует подать письменную претензию администрации АЗС. В документе важно указать:

Обстоятельства инцидента

Копии подтверждающих документов, фотографий и ссылок на видеозаписи.

Продавец обязан рассмотреть претензию и ответить в течение 10 календарных дней согласно статье 22 Закона "О защите прав потребителей".

Если претензия отклонена: что делать дальше

Если ответ АЗС неудовлетворительный, водитель может:

Обратиться в Роспотребнадзор, который проведёт проверку АЗС и предоставит дополнительные доказательства.

Подать исковое заявление в районный суд, приложив результаты экспертизы состояния автомобиля и качества топлива.

Для успешного судебного разбирательства рекомендуется обратиться за помощью к юристу, который подготовит иск и представит интересы водителя в суде.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр).

