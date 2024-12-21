Привычка, которая опасна для вашего автомобиля и окружающей среды

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Почему прогрев на холостом ходу вреден для двигателя

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал о рисках длительного прогрева двигателя на месте. По словам эксперта, современные двигатели рассчитаны на работу в движении, а не на холостых оборотах. Такая практика может привести к образованию нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, что снижает эффективность работы мотора и сокращает срок его службы.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Вред экологии и окружающей среде

Прогрев без движения наносит существенный ущерб окружающей среде. На холостом ходу двигатели выделяют больше вредных веществ, таких как углекислый газ и оксиды азота. Это особенно опасно вблизи жилых районов или в закрытых пространствах, где выхлопные газы могут скапливаться, нанося вред здоровью людей.

Финансовые риски для водителей

Длительная работа двигателя на месте также увеличивает расход топлива, что приводит к дополнительным затратам. Кроме того, возрастает нагрузка на топливную систему и насос. Устаревшие автомобили с изношенной системой охлаждения могут подвергаться перегреву, что повышает риск возгорания.

Рекомендации эксперта: как избежать проблем

Павел Константинов советует минимизировать прогрев двигателя на месте. Современные автомобили быстро достигают рабочей температуры в движении. Достаточно небольшого времени на начальный прогрев перед стартом, чтобы избежать износа двигателя, уменьшить вред экологии и сократить лишние расходы.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

