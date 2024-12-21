Как продлить жизнь дворникам и стеклоомывателю в холодное время года

Автомобильный эксперт Евгений Балабас поделился рекомендациями по уходу за стеклоочистителями и стеклоомывателями в зимний период.
По словам специалиста, если дворники работают медленнее обычного, это может указывать на загрязнение или коррозию шарниров привода, а также на изношенность моторчика. В подобных случаях механизму стеклоочистителей требуется полная очистка, разборка и смазка. Игнорирование проблемы может привести к внезапной поломке привода.
Что касается стеклоомывателя, основные зимние проблемы связаны с замерзанием жидкости в бачке, шлангах или форсунках. Эксперт рекомендует использовать качественную незамерзающую жидкость. Для проверки ее свойств нужно налить небольшое количество в бутылку и оставить на ночь в морозильной камере. Если жидкость не загустеет и не покроется кристаллами, она подходит для использования в средней полосе России.
Чтобы предотвратить замерзание жидкости в шлангах и форсунках, Евгений Балабас советует после мойки автомобиля распылить "незамерзайку" через систему. Это вытеснит остатки воды и предотвратит образование льда.
Стеклоомыва́ющая жидкость разг. незамерза́йка — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Во многих современных автомобилях кроме стёкол омываются также фары. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей .
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