В Великобритании ИИ используют против вождения в нетрезвом виде

Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом в борьбе с водителями, управляющими ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Первое в мире испытание новой технологии, созданной для поддержки полиции, проходит в Великобритании, сообщает autoexpress.co.uk.
Эта технология использует те же мобильные "умные камеры", которые уже применяются для выявления водителей, использующих мобильные телефоны или не пристегивающих ремни безопасности.
Однако в данном случае облачные алгоритмы анализируют данные с камер автомобилей, проезжающих по соседним дорогам, чтобы выявить признаки возможного опьянения водителя.
Если алгоритмы ИИ определяют потенциально нетрезвого водителя, информация будет немедленно передана посту полиции. У полицейских появляется право останавливать автомобиль с таким водителем и требовать пройти проверку на наличие наркотиков или алкоголя.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.