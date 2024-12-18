В Великобритании ИИ используют против вождения в нетрезвом виде

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Искусственный интеллект может стать эффективным инструментом в борьбе с водителями, управляющими ТС в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дорожная камера

Первое в мире испытание новой технологии, созданной для поддержки полиции, проходит в Великобритании, сообщает autoexpress.co.uk.

Эта технология использует те же мобильные "умные камеры", которые уже применяются для выявления водителей, использующих мобильные телефоны или не пристегивающих ремни безопасности.

Однако в данном случае облачные алгоритмы анализируют данные с камер автомобилей, проезжающих по соседним дорогам, чтобы выявить признаки возможного опьянения водителя.

Если алгоритмы ИИ определяют потенциально нетрезвого водителя, информация будет немедленно передана посту полиции. У полицейских появляется право останавливать автомобиль с таким водителем и требовать пройти проверку на наличие наркотиков или алкоголя.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

