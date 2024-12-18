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Tesla запускает завод по переработке лития

1:15
Авто

Tesla продолжает укреплять свои позиции на рынке электромобилей, делая акцент на независимости в обеспечении поставок ключевых материалов.

Завод
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Завод

В Техасе компания Илона Маска открыла первую крупную рафинировочную установку по переработке лития в США, что ускорит производство аккумуляторов для электрокаров и уменьшит зависимость от сторонних поставщиков, сообщает 32CARS.ru

Новая "Giga-refinery" Tesla расположена в районе Робстаун, неподалеку от Корпус-Кристи. Завод будет ежегодно производить литий для аккумуляторов мощностью 50 ГВт-ч, которые будут отправляться на сборку в Gigafactory Tesla. С учетом растущей популярности электромобилей, особенно моделей таких как Tesla Model S Plaid и других городских электрокаров, компания играет важную роль в будущем рынка электромобилей.

Производственные процессы на заводе ориентированы на экологичность и исключают использование кислот, что имеет особое значение для устойчивого развития. Этот шаг также поддерживает цель Tesla предложить наиболее экономичные автомобили с передовыми батареями и повысить общую эффективность электромобилей.

Уточнения

Как простое вещество литий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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