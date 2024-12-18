Какие авто с пробегом подорожали на рынке в ноябре

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В ноябре 2023 года средняя цена на автомобили с пробегом не старше 15 лет на российском рынке составила 2,01 миллиона рублей, что на 0,5% ниже, чем в октябре, и на 12% меньше по сравнению с началом года.

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По сравнению с ноябрем прошлого года средняя стоимость снизилась на 9%. Об этом информируют эксперты "Авто.ру Оценка", которые сообщили об этих данных "Известиям".

Доля автомобилей российских марок в этом сегменте в ноябре составила 14%, согласно аналитическим данным. Лидерами по предложению автомобилей с пробегом стали Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Почти треть всех предложений находится в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 миллионов рублей, тогда как еще 30% составляют автомобили с пробегом стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Среди моделей, которые больше всего подорожали на вторичном рынке в ноябре, оказались Lada 2115 (средняя стоимость выросла на 4,2% до 251 тысячи рублей) и Geely Emgrand EC7 (рост средней стоимости на 3,8% до 501 тысячи рублей). Третьей в антирейтинге стала модель Opel Insignia первой генерации с увеличением цены на 3% до 1,03 миллиона рублей.

Уточнения

Второе поколение автомобилей Lada Samara — семейство субкомпактных переднеприводных автомобилей с кузовами типа седан(ВАЗ-2115) и хэтчбек (ВАЗ-2114/2113), разработанное Волжским автомобильным заводом, являющихся развитием и заменой семейства LADA Samara первого поколения.



