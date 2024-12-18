Lada Niva Legend начали продавать в Германии

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В Германии появилась возможность приобрести Lada Niva Legend (причем с подушками безопасности).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

Об этом сообщает сайт Auto Mail. Однако цена на автомобиль довольно высокая. За такую же сумму в ЕС можно купить новый Renault Clio, а Dacia Duster третьего поколения обойдется даже дешевле.

В оснащение российского внедорожника входят двигатель, отвечающий стандарту "Евро-5", подголовники передних сидений, ABS, гидроусилитель руля, полноразмерная запаска, фронтальная подушка безопасности для пассажира, электрические стеклоподъемники спереди, кондиционер, подогрев сидений и стальные диски с всесезонными шинами.

Цена "Легенды" составляет 20 тысяч евро, что эквивалентно почти 2,2 миллиона рублей. В России аналогичный вариант внедорожника можно приобрести вдвое дешевле.

Уточнения

Гидравлический усилитель руля (ГУР) — автомобильная гидравлическая система, часть рулевого механизма, предназначенная для облегчения управления направлением движения автомобиля при сохранении необходимой «обратной связи» и обеспечении устойчивости и однозначности задаваемой траектории.



