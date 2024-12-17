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Водителей без полисов ОСАГО проконтролируют через дорожные камеры

1:32
Авто

В России запущена испытательная фаза системы проверки наличия полисов ОСАГО через камеры дорожного контроля.

Машина, калькулятор и монеты на столе
Фото: freepik.com by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина, калькулятор и монеты на столе

Как сообщает "За рулем", ожидается значительное сокращение числа водителей без полиса. Система должна улучшить дорожную безопасность и уменьшить количество ДТП. Если у водителя отсутствует полис ОСАГО, и он становится виновником ДТП, то пострадавшая сторона обращается за компенсацией ущерба не в страховую компанию, а непосредственно к виновнику происшествия. Это создает множество сложностей как для него, так и для потерпевшего.

Какова ситуация с полисами ОСАГО в регионах?

Как выяснилось, около 10-15% автомобилистов в России не имеют полиса ОСАГО. Это значительная цифра! В Москве около 8% водителей без страховки, в Екатеринбурге и Новосибирске около 9-10%. А в Махачкале ситуация напряженнее — 34% водителей эксплуатируют автомобиль без ОСАГО.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с такси: более половины водителей не оформляют полис ОСАГО.

Системы проверки ОСАГО через камеры призвана изменить ситуацию со случаями, когда водители продолжают ездить без полиса. Автоматические штрафы должны стимулировать водителей оформлять полисы.

Важно также учесть правовые аспекты, наладить техническое обслуживание и провести информационную кампанию.

Уточнения

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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