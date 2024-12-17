Меняем антифриз легко и правильно

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Антифриз нужно менять каждые 2-3 года или каждые 60 000 км пробега.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Для старых машин интервал может сокращаться до 40-50 тысяч километров. Внеплановая замена антифриза требуется при обнаружении осадка, пены, хлопьев или сгустков, а также при поржавевшем цвете, сообщает URA.RU.

Признаки необходимости замены антифриза:

перегрев двигателя;

падение уровня антифриза в расширительном бачке;

плохая работа печки в салоне.;

появление масляной пленки или эмульсии на стенках расширительного бачка;

необычный сладковатый запах из-под капота.

Какие правила доливки антифриза необходимо соблюдать?

Используйте только антифриз, рекомендованный производителем.

Не смешивайте разные типы охлаждающих жидкостей.

Дождитесь полного остывания двигателя перед открытием крышки расширительного бачка.

Разведите концентрат антифриза дистиллированной водой в пропорции 50/50.

Долейте антифриз до уровня между метками "min" и "max".

Заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут.

Снова проверьте уровень и при необходимости добавьте жидкость.

При утилизация отработанного антифриза не сливайте отработанный антифриз на землю или в канализацию. Антифриз ядовит для людей и животных. Сдавайте отработанный антифриз в специальные емкости и пункты приема автомобильных отходов. Автосервисы предлагают услугу по утилизации старых технических жидкостей.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах.

