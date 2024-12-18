Что грозит водителю, вставшему под зеленую стрелку на светофоре

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Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль, занявший полосу с зеленой стрелкой, не двигается в нужном направлении, что может вызывать раздражение у других участников движения. Однако, прежде чем обвинять водителя в нарушении, важно разобраться, действительно ли его действия противоречат правилам дорожного движения. Об этом рассказал инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru.

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

На первый взгляд всё кажется очевидным: крайние полосы на перекрестке предназначены для поворота или разворота, о чём предупреждают знаки, стрелки на светофорах и разметка. Но иногда водители, занявшие такие полосы, продолжают двигаться прямо или просто стоят, ожидая основного зеленого сигнала. Это может сбивать с толку других участников движения, но такие действия не всегда являются нарушением. Всё зависит от конкретных условий на дороге и интерпретации ПДД.

Пример: если перед перекрестком есть четкая разметка, а светофор оснащён дополнительной секцией для поворота направо или налево, даже если основной сигнал красный, то занимать крайнюю полосу, предназначенную исключительно для поворота, категорически запрещено.

В этом случае водителю грозит штраф в 500 рублей или предупреждение, согласно статье 12.16 КоАП РФ.

Однако ситуация усложняется, когда другие водители начинают сигналить и требовать, чтобы автомобиль двигался дальше. Под психологическим давлением некоторые водители могут принять поспешное решение и пересечь стоп-линию, что приведет к нарушению правил проезда на красный свет. В этом случае штраф составляет уже 1000 рублей по статье 12.12 КоАП РФ.

Есть и другая ситуация: если на перекрестке нет чёткой разметки или знаков, а светофор оборудован дополнительной секцией для поворота, водитель может спокойно двигаться прямо, даже если он находится на полосе для поворота. В таком случае автомобилист вправе не уступать и продолжать движение, а раздражённым водителям сзади остаётся лишь терпеливо ждать.

В таких случаях ключевым моментом становится не только соблюдение ПДД, но и взаимное уважение между участниками движения.

Уточнения

Светофо́р (от свет + греч. φορέας "несущий") — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы.

