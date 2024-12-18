Когда выезжаешь на автомобиле из заснеженного двора, важно правильно подготовиться. Директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как это сделать. Первый шаг — очистить не только машину, но и саму дорогу. По его мнению, щётка и лопата — незаменимые аксессуары в зимнее время, которые должны всегда быть с собой. Чем более ровной будет очищенная поверхность, тем выше шансы на успешный выезд.
Если машина всё-таки забуксовала, Родионов советует применить метод "враскачку". Это означает, что нужно переключать передачи с задней на переднюю, что поможет автомобилю постепенно выбраться из снежной ловушки. Для этого также важно уплотнить путь, по которому будет двигаться машина.
Если в процессе движения по заснеженной дороге требуется перестроение, эксперт рекомендует замедлиться и повернуть руль в нужную сторону с максимальным углом. Это поможет проехать через колею или другие препятствия, не застряв.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.