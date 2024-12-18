Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что посадить в 2025 году: лучшие сорта белокочанной капусты
Рецепты белил для сада на основе пушонки
Что грозит водителю, вставшему под зеленую стрелку на светофоре
Хорошее и плохое соседство для смородины
Олег Майами отреагировал на обиду Анны Хилькевич: дешёвый пиар угасающей звёздочки
Учёные обнаружили способность опухолей мозга к подбору оптимального времени для роста
Спасите свой урожай картофеля: как соблюдать температурный режим
Бизнес в туризме — какого курса придерживаться путешественнику в 2025 году
Отложите до лета — какие три средства макияжа вредят коже в холода

Как не застрять в снегу: правильная техника движения по заснеженной дороге

1:04
Авто

Когда выезжаешь на автомобиле из заснеженного двора, важно правильно подготовиться. Директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как это сделать. Первый шаг — очистить не только машину, но и саму дорогу. По его мнению, щётка и лопата — незаменимые аксессуары в зимнее время, которые должны всегда быть с собой. Чем более ровной будет очищенная поверхность, тем выше шансы на успешный выезд.

Машина под снегом
Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина под снегом

Если машина всё-таки забуксовала, Родионов советует применить метод "враскачку". Это означает, что нужно переключать передачи с задней на переднюю, что поможет автомобилю постепенно выбраться из снежной ловушки. Для этого также важно уплотнить путь, по которому будет двигаться машина.

Если в процессе движения по заснеженной дороге требуется перестроение, эксперт рекомендует замедлиться и повернуть руль в нужную сторону с максимальным углом. Это поможет проехать через колею или другие препятствия, не застряв.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Авто
Можно ли объехать автобус на остановке: что говорит ПДД
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста
Шоу-бизнес
Тренер Яниса Тиммы обвинил Седокову в несчастьях баскетболиста Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Напиток, который защитит печень в Новый год
Напиток, который защитит печень в Новый год
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Эпизод из 1812 года — убийство или заслуженная кара? Сергей Лебедев Страны ЕС начинают тотальную проверку страховок у танкеров с российской нефтью. Что из этого выйдет? Любовь Степушова Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот? Дмитрий Плотников
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Как минимизировать аллергию на абиссинских кошек
Учёные обнаружили, что искусственное мясо повышает риск возникновения депрессии
Бьянка призналась, что изображала любовь с Natan для прогрева нового трека
Как легко избавиться от мхов и лишайников на деревьях: 2 простых средства
Акции Nissan взлетели на фоне новостей о возможном объединении с Honda
Как не застрять в снегу: правильная техника движения по заснеженной дороге
Джим Керри продал дом после признаний в нехватке денег
Рассказываем, как размножить розы черенками зимой
Как особенность водного транспорта Венеции приводит к необычным сценам на улицах
Как правильно разогреть плов: простой способ сохранить вкус и рассыпчатость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.