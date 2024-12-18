Как не застрять в снегу: правильная техника движения по заснеженной дороге

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда выезжаешь на автомобиле из заснеженного двора, важно правильно подготовиться. Директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, как это сделать. Первый шаг — очистить не только машину, но и саму дорогу. По его мнению, щётка и лопата — незаменимые аксессуары в зимнее время, которые должны всегда быть с собой. Чем более ровной будет очищенная поверхность, тем выше шансы на успешный выезд.

Фото: Own work by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина под снегом

Если машина всё-таки забуксовала, Родионов советует применить метод "враскачку". Это означает, что нужно переключать передачи с задней на переднюю, что поможет автомобилю постепенно выбраться из снежной ловушки. Для этого также важно уплотнить путь, по которому будет двигаться машина.

Если в процессе движения по заснеженной дороге требуется перестроение, эксперт рекомендует замедлиться и повернуть руль в нужную сторону с максимальным углом. Это поможет проехать через колею или другие препятствия, не застряв.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

