ТОП-10 самых дорожающих автомобилей с пробегом

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За последние годы в автомобильной сфере утвердился любопытный тренд.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen polo

Из-за скачков курса валют и других макроэкономических показателей, автомобили с пробегом могут… вырасти в цене.

На рынке автомобилей с пробегом в России существуют модели, который стабильно прибавляют в цене год от года. А какие именно машины уверенно растут в стоимости, из тех, что представлены на рынке, а какие не могут похвастаться такой прытью?

Вот ТОП-10 автомобилей с пробегом, которые продемонстрировали максимальный рост стоимости с 2020 по 2024 год. Отметим, что для анализа рассчитывалась стоимость моделей 2019 года выпуска, максимально "свежих” на момент 2020 года.

Итак, лидером среди автомобилей с пробегом 2019 года выпуска по росту цены, начиная с 2020 года, стал Volkswagen Polo (V рестайлинг). В 2020 его средняя стоимость составляла 791 747 рублей. А в нынешнем году цена уже 1 270 642 рублей. Рост составил 60 процентов, и это абсолютный рекорд, отмечает директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании "РОЛЬФ” Игорь Головань.

Автомобиль, находящийся на 2-й позиции, отстал в динамике совсем немного, продемонстрировав рост в 59 процентов. Это Toyota Fortuner II. Средняя цена на данную машину выросла с 2 311 286 до 3 665 311 рублей. Замыкает первую тройку самых доходных автомобилей с пробегом Kia Rio VI, рост составил 57 процентов — с 888 708 до 1 400 739 рублей.

Далее следуют две модели, продемонстрировавшие одинаковый рост в динамике — 57 процентов. Это Hyundai Solaris II (806 295 — 1 269 300 рублей) и Hyundai Elantra (VI рестайлинг) (1 048 311 — 1 644 752 рублей). Шестая позиция за еще одним продуктом корейского автопрома — Hyundai Creta I (1 101 157 — 1 719 665 рублей) с ростом в 56 процентов.

На седьмой строчке — "француз” Ranault Duster (I рестайлинг) с ценниками от 953 071 до 1 484 422 рублей, динамика роста стоимости — 56 процентов. Лада Ларгус I (565 800 — 878 750 рублей) выросла на 55 процентов. Рост на 50 процентов показала модель Kia Soul (II рестайлинг) Цена скакнули от 1 113 606 до 1 673 439 рублей.

И, наконец, замыкает ТОП-10 Renault Kaptur I (1 017 996 — 1 518 269 рублей) с ростом на 49 процентов.