Рынок автокредитов рухнул: что ждёт автомобилистов после рекордного снижения

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С повышением ключевой ставки Центробанком прогнозы о падении спроса на автокредиты начали сбываться. Эксперты Национального бюро кредитных историй зафиксировали существенное сокращение количества оформленных кредитов на покупку автомобилей в ноябре.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Автокредиты в цифрах: падение на 30%

В ноябре 2024 года было выдано 82,9 тысячи автокредитов, включая сделки как на новые, так и на подержанные автомобили.

По сравнению с октябрём снижение составило 30,4%.

С сентября динамика ещё более негативная — падение достигло 51%.

Если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, то снижение менее критичное — 15,4%, но всё же заметное.

Лидеры по оформлению автокредитов

Наибольшее число кредитов на покупку транспортных средств было оформлено в:

Москве,

Краснодарском крае,

Санкт-Петербурге,

Республике Татарстан,

Московской области.

Эти регионы удерживают лидирующие позиции по спросу на автокредиты даже в условиях экономических изменений.

Регионы с наибольшим падением спроса

Ситуация с автокредитованием наиболее ухудшилась в следующих регионах:

Новосибирская область (столица Сибири),

Свердловская область,

Волгоградская область,

Ханты-Мансийский автономный округ.

Здесь зафиксирована низкая динамика и заметное снижение спроса на заемные средства для покупки автомобилей.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



