Рынок автокредитов рухнул: что ждёт автомобилистов после рекордного снижения

С повышением ключевой ставки Центробанком прогнозы о падении спроса на автокредиты начали сбываться. Эксперты Национального бюро кредитных историй зафиксировали существенное сокращение количества оформленных кредитов на покупку автомобилей в ноябре.
Если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года, то снижение менее критичное — 15,4%, но всё же заметное.
Наибольшее число кредитов на покупку транспортных средств было оформлено в:
Эти регионы удерживают лидирующие позиции по спросу на автокредиты даже в условиях экономических изменений.
Ситуация с автокредитованием наиболее ухудшилась в следующих регионах:
Здесь зафиксирована низкая динамика и заметное снижение спроса на заемные средства для покупки автомобилей.
Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
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