Четыре главные ошибки при запуске автомобиля зимой: как избежать поломок

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Зимой запуск автомобиля требует особого внимания, так как неправильные действия могут привести к поломке или необходимости транспортировать машину в сервис. Эксперты выделили четыре главные ошибки, которые часто совершают водители в холодное время года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина заводит автомобиль

Ошибка 1: Моментальный запуск стартера

Одна из самых распространённых ошибок — это моментальный запуск стартера сразу после включения зажигания. В тёплое время года это менее критично, но зимой рекомендуется:

Включить зажигание.

Подождать 3-5 секунд, пока на приборной панели погаснут индикаторы.

Это время необходимо бортовому компьютеру для оценки данных с датчиков и выбора оптимального режима подачи топлива.

Ошибка 2: Запуск без выжатого сцепления (для "механики")

Владельцы автомобилей с механической трансмиссией нередко забывают выжать сцепление перед запуском двигателя. Такой промах:

Создаёт дополнительную нагрузку на стартер.

Приводит к тому, что стартер работает не только с коленвалом, но и с трансмиссией.

Чтобы этого избежать, всегда выжимайте сцепление перед запуском.

Ошибка 3: Нажатие на газ при долгом запуске

Если стартер не может быстро завести двигатель, многие водители начинают нажимать на газ. Это может привести к заливу свечей зажигания и усугубить ситуацию. Правильные действия:

Удерживайте ключ в положении START не более 10 секунд.

Не делайте больше 4-5 попыток запуска подряд.

Если двигатель не заводится, лучше выяснить причину поломки вместо дальнейших попыток.

Ошибка 4: Длительный прогрев двигателя

Некоторые водители запускают мотор и ждут 10-15 минут, считая, что это необходимо для прогрева. Однако для современных двигателей достаточно 2-3 минут работы на холостом ходу.

Как правильно прогреть двигатель зимой?

Запустите мотор и подождите 2-3 минуты. Начните движение, но не превышайте обороты выше 2-2,5 тысяч до полного прогрева двигателя.

Такой подход позволяет двигателю прогреваться эффективнее и быстрее.

Уточнения

Стартер — устройство, которое запускает в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска.



