Четыре главные ошибки при запуске автомобиля зимой: как избежать поломок

Зимой запуск автомобиля требует особого внимания, так как неправильные действия могут привести к поломке или необходимости транспортировать машину в сервис. Эксперты выделили четыре главные ошибки, которые часто совершают водители в холодное время года.
Одна из самых распространённых ошибок — это моментальный запуск стартера сразу после включения зажигания. В тёплое время года это менее критично, но зимой рекомендуется:
Это время необходимо бортовому компьютеру для оценки данных с датчиков и выбора оптимального режима подачи топлива.
Владельцы автомобилей с механической трансмиссией нередко забывают выжать сцепление перед запуском двигателя. Такой промах:
Чтобы этого избежать, всегда выжимайте сцепление перед запуском.
Если стартер не может быстро завести двигатель, многие водители начинают нажимать на газ. Это может привести к заливу свечей зажигания и усугубить ситуацию. Правильные действия:
Если двигатель не заводится, лучше выяснить причину поломки вместо дальнейших попыток.
Некоторые водители запускают мотор и ждут 10-15 минут, считая, что это необходимо для прогрева. Однако для современных двигателей достаточно 2-3 минут работы на холостом ходу.
Такой подход позволяет двигателю прогреваться эффективнее и быстрее.
Стартер — устройство, которое запускает в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) или газотурбинном двигателе (ГТД) стартёр — устройство, раскручивающее вал двигателя для запуска.
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