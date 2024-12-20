Долг по штрафам: блокировка счетов, арест авто и как этого избежать

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

Несмотря на то, что уведомления о штрафах сейчас приходят быстро — через Госуслуги или электронную почту, не все автомобилисты успевают вовремя оплатить их. Автоюрист Максим Юзифович напомнил, какие последствия грозят водителям, нарушившим сроки оплаты штрафа.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобили

Наказания за просрочку оплаты штрафа

Если штраф не оплачен в положенный срок, водителя могут ожидать следующие меры:

Увеличение штрафа в двукратном размере, но не менее 1 000 рублей.

Административный арест сроком до 15 суток.

Обязательные работы — до 50 часов.

В особо неприятных ситуациях должника могут ждать финансовые взыскания.

Арест имущества за неуплату штрафов

Если штраф так и не был погашен, дело передаётся судебным приставам. Это может привести к взысканию имущества должника:

Арест денежных средств на банковских счетах,

Блокировка автомобиля, которая снимается только после погашения долга.

Таким образом, игнорирование штрафов может привести не только к дополнительным тратам, но и к временной утрате имущества.

Как оспорить штраф с дорожной камеры

Автоюрист Юрий Митин ранее рассказывал о возможности оспорить штраф, если водитель считает его ошибочным. Для этого необходимо:

Сравнить данные с видеорегистратора и квитанцию от ГАИ.

Подать заявление в Госавтоинспекцию с доказательствами.

В случае отказа обратиться в суд.

По словам Митина, в таких ситуациях проводится проверка работы камеры, и если нарушение не подтверждается, штраф будет отменён.

Уточнения

Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.



