Долг по штрафам: блокировка счетов, арест авто и как этого избежать

Несмотря на то, что уведомления о штрафах сейчас приходят быстро — через Госуслуги или электронную почту, не все автомобилисты успевают вовремя оплатить их. Автоюрист Максим Юзифович напомнил, какие последствия грозят водителям, нарушившим сроки оплаты штрафа.
Если штраф не оплачен в положенный срок, водителя могут ожидать следующие меры:
В особо неприятных ситуациях должника могут ждать финансовые взыскания.
Если штраф так и не был погашен, дело передаётся судебным приставам. Это может привести к взысканию имущества должника:
Таким образом, игнорирование штрафов может привести не только к дополнительным тратам, но и к временной утрате имущества.
Автоюрист Юрий Митин ранее рассказывал о возможности оспорить штраф, если водитель считает его ошибочным. Для этого необходимо:
По словам Митина, в таких ситуациях проводится проверка работы камеры, и если нарушение не подтверждается, штраф будет отменён.
Видеорегистратор — устройство, предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
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