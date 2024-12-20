Не смахнули снег с крыши? Будьте готовы платить за лишние литры топлива

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Снежный сугроб на крыше машины может не только ухудшить безопасность вождения, но и существенно повысить расход топлива. Об этом сообщил технический эксперт Михаил Колодочкин.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Насколько снег на крыше влияет на расход топлива

По словам специалиста, снежная шапка воздействует на автомобиль аналогично гружённому багажнику на крыше:

Ухудшается аэродинамика, из-за чего мотору приходится работать с большей нагрузкой.

Дополнительный расход топлива составляет в среднем 1-2 литра на 100 км пробега, в зависимости от размера сугроба.

Эффект особенно заметен на высоких скоростях при движении по трассе, но уже с 60 км/ч ухудшение аэродинамики начинает влиять на экономичность.

Почему опасно ездить с "снежной шапкой"

Кроме увеличенного расхода топлива, сугроб на крыше автомобиля представляет реальную опасность на дороге:

Снег может съехать на ветровое стекло, лишив водителя обзора во время движения.

Снежный пласт может упасть на автомобили, едущие сзади, что создаёт риск аварийной ситуации.

Поэтому перед поездкой важно очищать крышу машины от снега и льда. Это не только сэкономит топливо, но и обеспечит безопасность на дороге.

Уточнения

Аэродинамика — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами. Более общим разделом механики является газовая динамика, в которой изучаются потоки различных газов.



