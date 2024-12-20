Не смахнули снег с крыши? Будьте готовы платить за лишние литры топлива

Снежный сугроб на крыше машины может не только ухудшить безопасность вождения, но и существенно повысить расход топлива. Об этом сообщил технический эксперт Михаил Колодочкин.
По словам специалиста, снежная шапка воздействует на автомобиль аналогично гружённому багажнику на крыше:
Эффект особенно заметен на высоких скоростях при движении по трассе, но уже с 60 км/ч ухудшение аэродинамики начинает влиять на экономичность.
Кроме увеличенного расхода топлива, сугроб на крыше автомобиля представляет реальную опасность на дороге:
Поэтому перед поездкой важно очищать крышу машины от снега и льда. Это не только сэкономит топливо, но и обеспечит безопасность на дороге.
Аэродинамика — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами. Более общим разделом механики является газовая динамика, в которой изучаются потоки различных газов.
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