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Узкие или широкие зимние шины: как сделать правильный выбор для своей машины

1:58
Авто

Эксплуатация автомобиля зимой требует особого внимания к выбору шин. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как ширина покрышек влияет на сцепление с дорогой и управляемость автомобиля в зимних условиях.

зимняя резина
Фото: wikimedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
зимняя резина

Преимущества узких покрышек зимой

Узкие шины показывают себя лучше на заснеженных и обледенелых дорогах:

  • Они глубже прорезают снег, достигая твёрдого покрытия трассы.
  • Обладают большим давлением на единицу площади, что улучшает сцепление на рыхлом и свежем снегу.

Таким образом, узкие покрышки уменьшают риск скольжения и повышают устойчивость автомобиля в условиях снегопада и наледи.

Недостатки широких покрышек в снегу

Широкие шины менее эффективны на заснеженной дороге:

  • Они могут "плавать" по снегу, снижая сцепление с покрытием.
  • На мокром снегу и льду тормозной путь автомобиля становится длиннее из-за меньшего давления на площадь.

Однако при движении по мокрому снегу широкие покрышки могут показать свои плюсы: они лучше справляются с аквапланированием, так как распределяют воду по большей площади.

Когда узкие шины проигрывают

Несмотря на преимущества на снегу, узкие шины могут терять управляемость и стабильность на сухом асфальте. В таких условиях широкие покрышки обеспечивают лучшее сцепление и комфорт при вождении.

Как сделать выбор

Решение о выборе типа шин остаётся за водителем и должно зависеть от условий эксплуатации автомобиля:

  • Для снежных и обледенелых трасс лучше подходят узкие шины.
  • Для мокрого снега и асфальта широкие покрышки могут быть предпочтительнее.

Важно оценить дорожные условия, в которых чаще всего используется автомобиль, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Уточнения

Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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