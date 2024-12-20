Узкие или широкие зимние шины: как сделать правильный выбор для своей машины

Эксплуатация автомобиля зимой требует особого внимания к выбору шин. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала, как ширина покрышек влияет на сцепление с дорогой и управляемость автомобиля в зимних условиях.
Узкие шины показывают себя лучше на заснеженных и обледенелых дорогах:
Таким образом, узкие покрышки уменьшают риск скольжения и повышают устойчивость автомобиля в условиях снегопада и наледи.
Широкие шины менее эффективны на заснеженной дороге:
Однако при движении по мокрому снегу широкие покрышки могут показать свои плюсы: они лучше справляются с аквапланированием, так как распределяют воду по большей площади.
Несмотря на преимущества на снегу, узкие шины могут терять управляемость и стабильность на сухом асфальте. В таких условиях широкие покрышки обеспечивают лучшее сцепление и комфорт при вождении.
Решение о выборе типа шин остаётся за водителем и должно зависеть от условий эксплуатации автомобиля:
Важно оценить дорожные условия, в которых чаще всего используется автомобиль, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Аквапланирование — это возникновение гидродинамического клина в пятне контакта шины — то есть полная или частичная потеря сцепления, вызванная присутствием водяного слоя, отделяющего шины движущегося транспортного средства от дорожной поверхности. При этом транспортное средство практически неуправляемо.
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