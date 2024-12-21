Старое масло в двигателе: сколько его остаётся и как это влияет на работу мотора

Даже после слива масла из двигателя внутреннего сгорания небольшое количество отработки остаётся в системе. Это связано с конструктивными особенностями современных моторов и физическими свойствами самого масла. В беседе с сотрудником СТО мы выяснили, почему это происходит и вредно ли это для двигателя.
Моторное масло циркулирует по всей системе и накапливается не только в поддоне, но и в других компонентах двигателя:
Кроме того, сливное отверстие в поддоне редко расположено в самой нижней точке, что физически не позволяет полностью удалить всю жидкость.
Точное количество остаточного масла зависит от:
Специалист успокоил, что небольшое количество старого масла не повредит двигателю, если:
Смешивание нового и старого масла не создаёт критической нагрузки, поскольку остатки отработки составляют минимальный процент от общего объёма.
Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
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