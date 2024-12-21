Старое масло в двигателе: сколько его остаётся и как это влияет на работу мотора

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Даже после слива масла из двигателя внутреннего сгорания небольшое количество отработки остаётся в системе. Это связано с конструктивными особенностями современных моторов и физическими свойствами самого масла. В беседе с сотрудником СТО мы выяснили, почему это происходит и вредно ли это для двигателя.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain подъем автомобиля

Где остаётся отработанное масло

Моторное масло циркулирует по всей системе и накапливается не только в поддоне, но и в других компонентах двигателя:

масляный насос,

турбина (если есть),

зазоры подшипников и других узлов,

внутренние поверхности деталей, где масло остаётся в виде тонкой прилипшей плёнки.

Кроме того, сливное отверстие в поддоне редко расположено в самой нижней точке, что физически не позволяет полностью удалить всю жидкость.

Сколько масла остаётся в двигателе

Точное количество остаточного масла зависит от:

конструкции двигателя,

его объёма,

технического состояния.

Примерные значения:

Малолитражные двигатели (до 1,6 л): 100-200 мл.

Двигатели среднего объёма (1,6-2,5 л): 200-400 мл.

Крупные моторы и агрегаты с турбонаддувом: до 500-700 мл и более.

Вредно ли смешивание старого и нового масла

Специалист успокоил, что небольшое количество старого масла не повредит двигателю, если:

замена масла проводится по регламенту,

используются качественные расходные материалы,

соблюдаются рекомендации производителя автомобиля.

Смешивание нового и старого масла не создаёт критической нагрузки, поскольку остатки отработки составляют минимальный процент от общего объёма.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.



