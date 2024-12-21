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Старое масло в двигателе: сколько его остаётся и как это влияет на работу мотора

1:51
Авто

Даже после слива масла из двигателя внутреннего сгорания небольшое количество отработки остаётся в системе. Это связано с конструктивными особенностями современных моторов и физическими свойствами самого масла. В беседе с сотрудником СТО мы выяснили, почему это происходит и вредно ли это для двигателя.

подъем автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
подъем автомобиля

Где остаётся отработанное масло

Моторное масло циркулирует по всей системе и накапливается не только в поддоне, но и в других компонентах двигателя:

  • масляный насос,
  • турбина (если есть),
  • зазоры подшипников и других узлов,
  • внутренние поверхности деталей, где масло остаётся в виде тонкой прилипшей плёнки.

Кроме того, сливное отверстие в поддоне редко расположено в самой нижней точке, что физически не позволяет полностью удалить всю жидкость.

Сколько масла остаётся в двигателе

Точное количество остаточного масла зависит от:

  • конструкции двигателя,
  • его объёма,
  • технического состояния.

Примерные значения:

  • Малолитражные двигатели (до 1,6 л): 100-200 мл.
  • Двигатели среднего объёма (1,6-2,5 л): 200-400 мл.
  • Крупные моторы и агрегаты с турбонаддувом: до 500-700 мл и более.

Вредно ли смешивание старого и нового масла

Специалист успокоил, что небольшое количество старого масла не повредит двигателю, если:

  • замена масла проводится по регламенту,
  • используются качественные расходные материалы,
  • соблюдаются рекомендации производителя автомобиля.

Смешивание нового и старого масла не создаёт критической нагрузки, поскольку остатки отработки составляют минимальный процент от общего объёма.

Уточнения

Станция технического обслуживания  — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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