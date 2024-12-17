BMW оказался в центре судебных разбирательств в России

В России владельцы автомобилей BMW стали массово подавать иски против немецкого автоконцерна, причиной стало недовольство качеством машин.
Об этом информирует Telegram-канал Mash.
"Классические проблемы у водителей такие: не работает блок кнопок на водительской двери, парктроник, подсветка колонок, проблемы с двигателем, автомобиль дёргается при разгоне и работает рывками, отказывают форсунки", — передает канал.
Уже рассмотрены судебные иски на общую сумму в миллиард рублей. При этом отмечается, что немецкий автопроизводитель отключил российских дилеров от программного обеспечения, но продолжает получать доход от техобслуживания и продажи запчастей. За 2023 год выручка компании составила 9 млрд рублей.
Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.