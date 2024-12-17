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BMW оказался в центре судебных разбирательств в России

0:52
Авто

В России владельцы автомобилей BMW стали массово подавать иски против немецкого автоконцерна, причиной стало недовольство качеством машин.

BMW X5
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

Об этом информирует Telegram-канал Mash.

"Классические проблемы у водителей такие: не работает блок кнопок на водительской двери, парктроник, подсветка колонок, проблемы с двигателем, автомобиль дёргается при разгоне и работает рывками, отказывают форсунки", — передает канал.

Уже рассмотрены судебные иски на общую сумму в миллиард рублей. При этом отмечается, что немецкий автопроизводитель отключил российских дилеров от программного обеспечения, но продолжает получать доход от техобслуживания и продажи запчастей. За 2023 год выручка компании составила 9 млрд рублей.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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