В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства

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В Афганистане презентовали первый грузовик местного производства — самосвал NDC, собранный национальной корпорацией развития страны.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Самосвал под маркой NDC

По информации источника, корпорация планирует выпуск и других продуктов. Представленный самосвал напоминает автомобиль на шасси КАМАЗ-43118 — одной из самых популярных моделей российского производителя грузовых машин. На этой платформе с колёсной схемой 6х6 создано множество модификаций, сообщает "За рулем".

На задней секции самосвала заметна рельефная пятиконечная звезда. В комментариях пользователи отмечают, что полноприводные трёхосные КАМАЗы активно использовались Советской Армией во время Афганского конфликта в 1979–1989 годах.

В июле 2021 года делегация во главе с послом Афганистана в РФ Саидом Тайебом Джавадом посетила КАМАЗ. Гостям продемонстрировали сборочный конвейер.

Уточнения

Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой (например, шнеком).



