Чтобы машина служила долго и без сбоев, ухаживаем за ней правильно

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Износ деталей неизбежен, однако правильный уход и внимательное обращение помогут сократить ремонтные расходы и сделать поездки более безопасными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сломанный автомобиль

Издание SPEEDME.RU подготовило 5 рекомендаций, которые помогут снизить затраты на обслуживание вашего транспортного средства.

1. Регулярная замена масла. Рекомендуется менять его каждые 8-10 тысяч километров или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. В случае частых городских пробок или высоких нагрузок интервал стоит уменьшить до 7,5 тысяч км. Покупайте масло у надежных поставщиков, чтобы избежать подделок, которые могут навредить двигателю.

2. Выбор качественного топлива. Некачественное топливо может повредить форсунки, фильтры и топливный насос. Заправляйтесь на крупных сетях с хорошей репутацией. Иногда использование премиум-топлива с очищающими присадками может быть полезным, если это допускается производителем автомобиля.

3. Умеренный стиль вождения. Резкие ускорения, торможения и работа двигателя на высоких оборотах ускоряют износ деталей. Старайтесь придерживаться спокойного стиля вождения и избегать длительной работы двигателя на низких оборотах, особенно если у вас дизельное авто.

4. Длительность поездок. Короткие поездки с холодным двигателем приводят к его повышенному износу, так как масло не успевает распределиться эффективно. По возможности выбирайте более длинные маршруты, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры.

5. Регулярная диагностика. Не откладывайте решение проблем до их проявления. Раз в год проводите диагностику подвески, тормозной системы и охлаждения. Регулярные проверки помогают выявить мелкие неисправности, которые могут перерасти в серьезные поломки.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

