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Как влияет на расход топлива снег на крыше автомобиля

0:52
Авто

Технический эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин рассказал о влиянии большого количества снега на крыше автомобиля на расход топлива.

Автомобиль под снегом
Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобиль под снегом

По его словам, слой снега может увеличить потребление горючего до двух литров на 100 километров, что сопоставимо с влиянием загруженного багажника на аэродинамику и топливные затраты машины, сообщает Газета.ру.

Проблемы, вызванные ухудшением аэродинамики из-за снежного сугроба на крыше, могут стать заметными уже на скорости 60 км/ч, а при движении по трассе они усиливаются. Кроме того, Михаил Колодочкин предупредил о рисках, связанных с поездками со снегом на крыше. Снежные массы могут упасть на лобовое стекло, ограничив обзор водителя, или на едущие сзади автомобили.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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