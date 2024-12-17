Как влияет на расход топлива снег на крыше автомобиля

Технический эксперт журнала "За рулём" Михаил Колодочкин рассказал о влиянии большого количества снега на крыше автомобиля на расход топлива.
По его словам, слой снега может увеличить потребление горючего до двух литров на 100 километров, что сопоставимо с влиянием загруженного багажника на аэродинамику и топливные затраты машины, сообщает Газета.ру.
Проблемы, вызванные ухудшением аэродинамики из-за снежного сугроба на крыше, могут стать заметными уже на скорости 60 км/ч, а при движении по трассе они усиливаются. Кроме того, Михаил Колодочкин предупредил о рисках, связанных с поездками со снегом на крыше. Снежные массы могут упасть на лобовое стекло, ограничив обзор водителя, или на едущие сзади автомобили.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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