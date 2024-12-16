Власти Москвы рассматривают возможность введения платы за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для автомобилей, зарегистрированных в столичном регионе.
Эта мера может помочь снизить загруженность магистрали, сообщает "РГ".
Напомним, что первоначально Московский скоростной диаметр был задуман как трасса, способная разгрузить МКАД и Третье транспортное кольцо на 20% и более. Новая дорога соединила север, восток и юг города, обходя центр. Для автомобилей с номерами из других регионов проезд всегда был платным. Тем не менее, москвичи быстро оценили удобство использования диаметра, и по популярности МСД вскоре обогнал кольца.
Согласно данным Дептранса, в сутки этой трассой пользуются около 400 тысяч автомобилей, из которых лишь один процент – иногородние.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал "РГ", что введение платы поможет уменьшить пробки, так как часть машин уйдёт с магистрали. Однако он уверен, что процесс введения такой платы может занять достаточно долгое время.
Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) — кольцевая бессветофорная автомобильная дорога в Москве.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.