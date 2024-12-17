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Светодиоды в фарах: чем грозит нарушение закона

2:14
Авто

Многие автовладельцы стремятся модернизировать свои автомобили, устанавливая светодиодные лампы вместо галогенных. Однако такие доработки запрещены законом и могут повлечь серьезные последствия. Нарушение правил эксплуатации световых приборов не только грозит штрафами, но и способно стать причиной аварий.

ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ксеноновые фары автомобиля

Почему светодиоды могут быть опасны

Замена штатных галогенных ламп на светодиодные, которые не предусмотрены заводом-производителем, часто приводит к ослеплению встречных водителей. Это увеличивает риск ДТП, особенно в условиях плохой видимости. В таких случаях сотрудники ГИБДД вправе составить протокол по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем, оснащённым световыми приборами, не соответствующими правилам дорожного движения.

Наказание за нарушение

За установку неправильных LED-ламп водителю грозит лишение прав на срок до одного года. Также предусмотрен демонтаж и конфискация неправомерно установленных ламп. Однако лишение прав применяется только в определённых ситуациях.

Как изменил ситуацию Верховный суд

Постановление Верховного Суда от 25 июня 2019 года уточнило, что лишение прав возможно только при эксплуатации ламп, излучающих несоответствующий стандартам цвет, например, красных светодиодов в передней части автомобиля. Если же свет фар соответствует нормам (например, белый или жёлтый свет), то водителя нельзя лишить прав по статье 12.5 КоАП РФ. В таких случаях нарушение квалифицируется по части 1 статьи 12.5, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Что важно знать

Перед модернизацией оптики стоит убедиться, что используемые лампы соответствуют стандартам и не создают помех другим участникам движения. Несоответствие заводским характеристикам может обернуться серьёзными санкциями, включая лишение прав.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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