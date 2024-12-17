Этот рамный внедорожник всегда в цене: секреты популярности

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Найти автомобиль, который сохранит свою стоимость даже после долгих лет эксплуатации, задача не из лёгких. Однако среди поддержанных машин есть настоящий чемпион — рамный внедорожник Suzuki Jimny третьего поколения. Эта модель неизменно привлекает внимание покупателей, несмотря на возраст, состояние и пробег.

Фото: wikipedia by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki Jimny

Даже экземпляры с пробегом более 100 тысяч километров уходят с рынка по впечатляющим ценам — около 1 миллиона рублей. Этот компактный внедорожник с тремя дверями, скромным багажником и надёжным полным приводом пользуется стабильным спросом благодаря своим выдающимся качествам.

В чём секрет популярности

Главное преимущество Suzuki Jimny — его исключительная проходимость. Он уверенно справляется с бездорожьем, где более крупные и мощные внедорожники терпят поражение. Этот фактор делает модель идеальной для любителей активного отдыха и путешествий по сложным маршрутам.

Праворульные версии четвёртого поколения, выпускаемые с 2018 года, также сохраняют популярность. Они привлекают доступностью: их стоимость на вторичном рынке начинается от 1,5 миллиона рублей.

Обратная сторона медали

Высокий спрос на Jimny не отменяет определённых рисков. Многие из этих машин использовались в тяжёлых условиях, что нередко приводит к износу ходовой части и трансмиссии. Несмотря на это, даже после экстремальной эксплуатации эти внедорожники находят новых владельцев почти моментально. Их готовность платить за "подуставшие" экземпляры объясняется уникальными характеристиками модели и её редкостью.

Suzuki Jimny остаётся одним из немногих автомобилей, который способен сохранить свою ликвидность, даже пережив суровые испытания.

Уточнения

Suzuki Jimny — компактный внедорожник, выпускающийся Suzuki с 1970 года.

